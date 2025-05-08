Перепишут историю, отбиваясь от буллинга. Как на Западе оценили встречу Путина и Си в Москве

Китайский лидер Си Цзиньпин станет одним из почетных гостей на праздновании 80-летия Победы в Москве 9 Мая. Глава КНР прилетел в российскую столицу накануне и уже успел провести переговоры с президентом Владимиром Путиным, итогом которых стало заключение соглашения о глобальной безопасности. Встреча двух лидеров, приветствовавших друг друга «как дорогих друзей», вызвала бурную реакцию у западных СМИ. Подробности — в материале 360.ru.

Переворот в порядке, возглавляемом США На теплое приветствие президентов обратила внимание американская газета The Washington Post, выпустившая материал с громким заголовком «Си Цзиньпин вместе с Путиным против международной травли». «Они решительно осудили использование тарифов и односторонних незаконных ограничительных мер, что явно стало критикой, направленной в адрес Вашингтона, поскольку Китай находится под сильным экономическим давлением в торговой войне Дональда Трампа», — отметили в публикации. Авторы материала также подчеркнули, что российский и китайский лидеры раскритиковали противоракетную американскую программу «Золотой купол», назвав ее «глубоко дестабилизирующей» и предупредив: риск ядерной войны стал ближе, чем когда-либо. Таким образом Владимир Путин и Си Цзиньпин «выставили себя ответственными лидерами», указали в The Washington Post.

Фото: скриншот / The Washington Post

Встреча продемонстрировала важность тесных экономических связей двух стран, отразив попытки администрации Трампа ослабить их отношения, констатировали авторы публикации. Западные аналитики напомнили, что еще два года назад Си Цзиньпин своим визитом в Москву продемонстрировал уверенность Китая и России в неизбежном упадке США и возможностях, которые открываются для Пекина и Москвы.

«Это, по сути, переворот в порядке, возглавляемом Америкой», — указал старший научный сотрудник Института Лоуи Ричард Макгрегор.

Фото: скриншот / The Times

Тонкий ход Си

Встреча Путина и Си Цзиньпина стала не только сигналом для Соединенных Штатов, но и способом совместно переписать прошлое и будущее, отметила The Times. Британская газета напомнила, что отношения России и Китай проходили период охлаждения в 1950-х и 1960-х годах, однако теперь настал наилучший момент, чтобы укрепить связь.

Две эти страны понесли самые большие потери в войне: около 20 миллионов человек в Китае и еще больше в России, что в совокупности превышает число жертв во всех остальных странах мира. The Times

Британские журналисты подчеркнули, что сплотить государства могут общие страдания. «И Си это тонко применяет в противовес американской гегемонии», — указали в публикации. Научный сотрудник Центра изучения азиатской политики Китайского центра Джона Торнтона Патрисия Ким отметила, что Пекин еще не забыл, как остался в изоляции во времена президента Никсона, когда США и СССР нашли общий язык. И теперь китайские чиновники постараются не допустить повторения подобной ситуации.

Фото: РИА «Новости»

Взаимное сотрудничество России и Китая

На открытой части переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин назвал энергетику движущим локомотивом связей двух стран. Из-за введенных США пошлин в размере 145% Китай лишится американских нефти и газа, которые он продолжал закупать до последнего времени. Заместить долю выпавших энергоносителей сможет именно Россия. В частности, Путин объявил о запуске в 2027 году нового Дальневосточного газового маршрута, через который Китай получит до 10 миллиардов кубометров энергоносителей в год. «Китай действительно нуждается в России во многих аспектах — с точки зрения торговли, энергетических ресурсов», — отметил в комментарии CNN старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Тамаш Матура. Патрисия Ким в комментарии The Washington Post добавила, что параллельно китайский лидер укрепляет связи с другими странами Азии и Латинской Америки, изображая себя маяком спокойствия и стабильности в противовес сеющему хаос Трампу.

Фото: РИА «Новости»

Европа в позиции наблюдателя

В Европе попытались найти ложку дегтя в визите Си Цзиньпина в Москву. Приезд главы КНР в Россию на фоне продолжающегося конфликта на Украине может подорвать его же собственные усилия по восстановлению отношений с Евросоюзом для смягчения последствий торговой войны с Соединенными Штатами, заявил The New York Post старший советник Rhodium Group Ной Баркин. «Встреча лидеров двух стран станет суровым напоминанием для Европы, насколько тесными стали отношения России и Китая, которые могут в один день стать реальной угрозой для восточного фланга НАТО», — пояснил он.

Фото: РИА «Новости»

Старший советник по китайскому бизнесу и экономике в Центре стратегических и международных исследований Скотт Кеннеди напомнил, что после начала специальной военной операции Пекин старался придерживаться нейтралитета и находить баланс между поддержкой Москвы и призывом к мирным переговорам всех заинтересованных сторон. «Китай хочет сохранить статус свободного игрока и менять правила в соответствии со своими интересами», — указал эксперт.