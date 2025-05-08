Путин назвал энергетику локомотивом связей России и Китая

Локомотивом связей России и Китая является энергетика. Об этом на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе заявил президент Владимир Путин.

«Локомотив наших связей — энергетика. В прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но и вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа», — сказал глава государства.

По его словам, правительства России и Китая эффективно работают в межгосударственном сотрудничестве и продолжат его развивать.

«Предпринимаются меры системного характера, которые позволят повысить уровень технической и финансовой независимости нашего взаимодействия», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что в ходе общения в узком составе стороны наметили планы по дальнейшей работе. Россия приветствует создание и перенос китайских производств на свою территорию.