Путин назвал энергетику локомотивом связей России и Китая
Локомотивом связей России и Китая является энергетика. Об этом на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе заявил президент Владимир Путин.
«Локомотив наших связей — энергетика. В прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но и вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа», — сказал глава государства.
По его словам, правительства России и Китая эффективно работают в межгосударственном сотрудничестве и продолжат его развивать.
«Предпринимаются меры системного характера, которые позволят повысить уровень технической и финансовой независимости нашего взаимодействия», — сказал Путин.
Российский лидер отметил, что в ходе общения в узком составе стороны наметили планы по дальнейшей работе. Россия приветствует создание и перенос китайских производств на свою территорию.
На подходе новые совместные инициативы. К примеру, Дальневосточный газовый маршрут запустят в 2027 году, он гарантированно обеспечит китайских потребителей голубым топливом в объеме до 10 миллиардов кубических метров в год.
Владимир Путин
президент России
Путин анонсировал новое соглашение с Китаем об инвестициях. Президент выразил уверенность, что оно повлияет на формирование благоприятной деловой среды и обеспечит серьезный импульс развитию хозяйственной кооперации.
Россия готова расширять ассортимент поставляемой в Китай российской агропромышленной продукции, добавил он.
«Значительные взаимные поставки сельхозтоваров стали важным фактором поддержания продовольственной безопасности обеих стран. Со своей стороны готовы расширять ассортимент экспорта на китайский рынок продукции российского агропромышленного комплекса», — заключил глава государства.
Прибывший в Россию Си Цзиньпин примет участие в мероприятиях к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.