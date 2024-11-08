Сегодня 17:12 Переговоры Путина и Трампа бесперспективны. Россия и США останутся соперниками? Политолог Колчин: переговоры Путина и Трампа не улучшат отношения США и России 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Победивший на президентских выборах в США кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле допустили вероятность такого диалога, но не в ближайшем будущем: российской стороне необходимо посмотреть, как станут развиваться события. Политолог Петр Колчин заявил 360.ru, что не видит перспектив для улучшения российско-американских отношений, даже если лидеры двух стран переговорят друг с другом.

Далее — его прямая речь.

Вероятные темы переговоров Путина и Трампа

У Владимира Путина и американского президента может быть много тем для разговоров. Они не ограничиваются только Украиной. Это вопрос и санкционного давления, и урегулирования на Ближнем Востоке. Масштаб тем широк, но я уверен, что даже прямой диалог на этом этапе мало что может изменить. Дональд Трамп активно заявлял, что мог бы завершить конфликт на Украине за один день и решить все проблемы. Но все это — часть его огромной популистской кампании в преддверии выборов. Реальные действия Трампа будут несколько отличаться.

Трамп пытался похвастаться и тем, что Владимир Путин его уважает и, следовательно, из-за этого должен прислушиваться. Но для нашего президента интересы российского народа важнее всего. Поэтому какие-либо заявления представителей Соединенных Штатов его волнуют в меньшей степени.

Трамп — это так или иначе продукт американской политической системы. Он не ее руководитель, а лишь лицо. За ним скрываются интересы различных групп капитала, в том числе военно-промышленного комплекса, для которых конфликт на Украине стратегически важен. Поэтому не стоит ожидать, что произойдет какое-либо коренное изменение взаимоотношений между Россией и Соединенными Штатами, пока не будет глобальной перестройки непосредственно во всех американских элитах. В американском истеблишменте до сих пор преобладает довольно милитаристический и агрессивный дискурс.

Фото: Guille Briceno / Keystone Press Agency / Global Look Press

Как США выстроят отношения с Россией при Трампе?

В свете всех указанных обстоятельств противостояние между Россией и США может затянуться на десятилетия. Это будет не вооруженный конфликт, а санкционное давление, дипломатические маневры и, конечно, информационно-идеологическая борьба.

Не стоит ожидать, что Трамп уменьшит количество санкций, потому что он выступал в качестве главного инициатора ввода ограничений.

Скорее всего, он перебросит большие ресурсы на борьбу с Китаем и Ираном, о чем не раз заявлял и в ходе своего прошлого президентства, когда этот вектор американской политики очень активно развивался. Поэтому перспективы российско-американского диалога минимальны в связи с продолжением иррациональной самоуверенности Вашингтона и высокомерия внешнеполитического курса всего коллективного Запада.