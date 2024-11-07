Песков вспомнил про обещание Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации в течение 24 часов. Но его заявление все же оказалось преувеличенным. Как сообщило РИА «Новости» , об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что пока делать какие-то выводы по действиям Трампа по Украине еще рано. Но все зависит от его дальнейших шагов.

«Мы все помним его слова о том, что он собирался предложить что-то для решения украинского кризиса еще до своей инаугурации. Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда [Трамп] говорил о том, что сделает это за ночь», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что новая администрация может оказаться лучше своих предшественников, если станет выступать за мир, а не подталкивать украинские власти к продолжению конфликта.

По данным газеты The Wall Street Journal команда Трампа включила в план по прекращению боевых действий на Украине заморозку конфликта на линии соприкосновения и создание демилитаризованной зоны. Кроме того, от киевского режима США потребуют отказа от планов по вступлению в НАТО взамен на предоставление нового вооружения.