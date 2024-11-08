США приняли неожиданное решение по санкциям против России

США с большими оговорками сняли санкции с ряда российских банков, однако в официальной риторике Штаты по-прежнему обещают отрезать Россию от финансовой системы Запада. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Журналисты напомнили, что американский Минфин разрешил с 11 российскими банками связанные с энергетикой сделки. Речь идет о транспортировке, переработке, покупке и добыче возобновляемых источников энергии, угля, древесины и изотопов урана.

Эти меры называют временными, предполагается, что они будут действовать до 30 апреля. После этого срока санкции могут ужесточить, отметили авторы материала. Для США основной целью этих действий стала подстраховка от вероятных перебоев в обеспечении энергоресурсами зимой.

Ранее на Западе начали обсуждать снятие санкций с России после победы Дональда Трампа на выборах президента США.