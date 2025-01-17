Путин и Пашинян обсудили стремление Армении в ЕС и сотрудничество в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян по инициативе последнего провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки», — уточнили в Кремле.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Армения не сможет одновременно состоять в Евросоюзе и ЕАЭС, но назвал курс армянских властей на вступление в ЕС суверенным правом республики.
При этом министр экономики Геворк Папоян заявил, что Армения остается членом ЕАЭС и вопрос о выходе из организации не стоит на повестке дня. Он отметил, что страна прежде всего ищет возможность повысить экономическую устойчивость.