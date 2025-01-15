Экономику принесли в жертву иллюзии защиты. Что даст Армении партнерство с США?

Хартию о стратегическом партнерстве подписали министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен. Документ предусматривает расширение сотрудничества в сфере экономики, обороны, безопасности и развития демократических институтов. Политолог Артур Атаев в комментарии 360.ru пояснил, что соглашение стало очередным маневром премьер-министра республики Никола Пашиняна, который искал выгоды, но нашел только новые проблемы.

Он напомнил, что Армения долгое время позиционировала себя как многовекторное государство во внешней политике, но после прихода к власти Пашиняна республика изменилась и повернулась в сторону Евросоюза и США.

«Для Пашиняна в политическом и военном смысле сотрудничество с Россией невыгодно. Но он пытается сохранить экономическую модель взаимодействия. Поэтому Армения не предпринимает никаких шагов для выхода из Евразийского экономического союза, но при этом сократила или заморозила свое участие в СНГ и ОДКБ как политических и военных союзах», — пояснил Атаев.

Политолог подчеркнул, что такое сближение с Западом сильно ударит по экономике Армении из-за отдаления от России, которая сейчас обеспечивает до 70% оборота.

«Пашиняна вдохновил большой экономический рост, который обеспечили в том числе российские релоканты, а также параллельный импорт. В этом плане Армения осталась важным партнером России», — добавил собеседник 360.ru.