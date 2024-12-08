Отойдет от политики или станет марионеткой. У Асада только два пути?

Президент Сирии Башар Асад не стал выстраивать диалог с разными слоями общества и отказывался вести переговоры с Турцией, в результате чего произошел государственный переворот. Об этом заявил 360.ru политолог Юрий Светов.

Народ устал от Асада

Он напомнил, что семья Асада находилась у власти более 50 лет, и за это время общество успело разочароваться в руководстве страны.

«Просто народ устал от их власти. Надо понимать, что жизнь не улучшается. Да, помогли стабилизировать политическое положение в Сирии, в том числе с участием российских вооруженных сил. Но далее-то надо было искать пути примирения, выстраивать диалог с разными слоями общества, а Асад этого, видимо, не делал», — отметил собеседник 360.ru.

Светов подчеркнул, что большое влияние на ситуацию в Сирии оказала Турция, с которой Асад не стал налаживать диалог.

«Дважды за последнее время наш МИД говорил о возможности встречи Асада и [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, бывших друзей, между прочим. И вроде бы в Москве готовилась эта встреча, и каждый раз Асад уклонялся от нее. То есть, наверное, переоценивал свои возможности. У Турции там мощное влияние», — пояснил он.