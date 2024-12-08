Отойдет от политики или станет марионеткой. У Асада только два пути?
Политолог Светов: Асад не выстраивал диалог с разными слоями сирийского общества
Президент Сирии Башар Асад не стал выстраивать диалог с разными слоями общества и отказывался вести переговоры с Турцией, в результате чего произошел государственный переворот. Об этом заявил 360.ru политолог Юрий Светов.
Народ устал от Асада
Он напомнил, что семья Асада находилась у власти более 50 лет, и за это время общество успело разочароваться в руководстве страны.
«Просто народ устал от их власти. Надо понимать, что жизнь не улучшается. Да, помогли стабилизировать политическое положение в Сирии, в том числе с участием российских вооруженных сил. Но далее-то надо было искать пути примирения, выстраивать диалог с разными слоями общества, а Асад этого, видимо, не делал», — отметил собеседник 360.ru.
Светов подчеркнул, что большое влияние на ситуацию в Сирии оказала Турция, с которой Асад не стал налаживать диалог.
«Дважды за последнее время наш МИД говорил о возможности встречи Асада и [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, бывших друзей, между прочим. И вроде бы в Москве готовилась эта встреча, и каждый раз Асад уклонялся от нее. То есть, наверное, переоценивал свои возможности. У Турции там мощное влияние», — пояснил он.
Армия отказалась защищать власть
Главной причиной переворота стали внутренние проблемы во власти, а не внешнее влияние, заметил политолог. Правительственная армия, заявил Светов, сбежала и не стала защищать города от боевиков.
«Посмотрите, как падение за 12 дней произошло. Это никакие иностранные силы не обеспечили. Да, их вооружили, но армия капитулировала. Когда армия отказывается защищать действующую власть, режим прогнил», — сказал Светов.
Он допустил, что Асад отойдет от политики. Сирийский лидер также может заручиться поддержкой Ирана, чтобы удержаться у власти, предположил политолог.
«Если он все-таки будет надеяться, что, допустим, при поддержке Ирана вернется, то будет искать убежище в Иране. Но он все равно превращается в марионетку. Либо отходит от политики, либо превращается в марионетку», — заключил эксперт.
Военный эксперт Евгений Михайлов предположил, что Асада свергли из-за предательства в руководстве страны. Различные противоборствующие структуры ждали момента падения режима и договаривались с боевиками, объяснил он.