«Открыто поощряете США». Лавров дал гневную отповедь арабским странам
Лавров осудил арабские страны, критикующие Иран и принявшие действия США
Глава МИД России Сергей Лавров на 11-м посольском круглом столе жестко раскритиковал страны Персидского залива. Обычно довольно сдержанный, министр был многословен и буквально не оставил камня на камне от их позиции по конфликту на Ближнем Востоке: осуждения Ирана и «открытого поощрения» атак США и Израиля.
США и Израиль явно рассчитывали на быструю победу над Ираном. В Соединенных Штатах по-прежнему делают громкие заявления — чего стоит только фраза президента Дональда Трампа о намерении «прийти и все очистить» в Иране. Он имел в виду полную смену власти, но, к сожалению, под «очистку» попали сотни невинных людей, в том числе свыше 170 учениц иранской школы для девочек.
Однако СМИ обратили внимание на то, что после начала операции «Эпическая ярость» Трамп отменил уже анонсированное обращение к народу. Очевидно, все пошло не по плану, да и Иран ответил жестче, чем ожидалось. Под его прицелом оказались не только израильские объекты, но и около 30 американских баз в арабских странах.
Страны Персидского залива, где стало крайне неспокойно, решительно осудили действия Ирана. Сергей Лавров констатировал, что там действительно «реагировали не так, как все ожидали», но напомнил, что страна подверглась «коварной агрессии» прямо посреди переговоров.
«Разговаривал с министром иностранных дел Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди. Он в шоке от того, что все так развернулось в момент, когда, по его оценке, были нащупаны развязки», — заметил дипломат на круглом столе.
Лавров добавил, что Россия солидарна со странами Залива, страдающими от конфликта на Ближнем Востоке, и призвал их выступить за его прекращение.
Потому что просто сказать, что Иран не имеет права ничего делать, означает, что вы фактически в открытую поощряете Соединенные Штаты и Израиль продолжать. Это нелогично. Давайте все вместе выступать за прекращение любых боевых действий, начиная с полного моратория на атаки, которые ведут к жертвам среди гражданского населения.
Сергей Лавров
Министр напомнил, что арабские государства призывали США и Израиль не вести дело к войне и грозили, что не разрешат использовать свое воздушное пространство. Однако, когда война началась, почему-то стали оценивать ситуацию однобоко.
«Вы осудили то, что начали делать Соединенные Штаты и Израиль? И, скажем, осудили смерть 170 девочек в школе? <…> Мы против того, чтобы страдали страны залива, <…>, но также не можем принять логику, согласно которой действие Ирана неприемлемо, а все, что делает США и Израиль, не подлежит обсуждению», — подчеркнул Сергей Лавров.
По его мнению, нужно занять единую позицию — за немедленное прекращение агрессии. Россия старалась содействовать налаживанию отношений Ирана с арабами, а США и Израиль добивались прямо противоположного, придерживаясь метода «разделяй и властвуй», добавил глава МИД РФ.
Выходом станет «простая, немногословная» резолюция Совета Безопасности ООН, считает Лавров. Россия готова создать проект такого документа вместе с партнерами.