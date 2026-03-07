Глава МИД России Сергей Лавров на 11-м посольском круглом столе жестко раскритиковал страны Персидского залива. Обычно довольно сдержанный, министр был многословен и буквально не оставил камня на камне от их позиции по конфликту на Ближнем Востоке: осуждения Ирана и «открытого поощрения» атак США и Израиля.

США и Израиль явно рассчитывали на быструю победу над Ираном. В Соединенных Штатах по-прежнему делают громкие заявления — чего стоит только фраза президента Дональда Трампа о намерении «прийти и все очистить» в Иране. Он имел в виду полную смену власти, но, к сожалению, под «очистку» попали сотни невинных людей, в том числе свыше 170 учениц иранской школы для девочек.

Однако СМИ обратили внимание на то, что после начала операции «Эпическая ярость» Трамп отменил уже анонсированное обращение к народу. Очевидно, все пошло не по плану, да и Иран ответил жестче, чем ожидалось. Под его прицелом оказались не только израильские объекты, но и около 30 американских баз в арабских странах.

Страны Персидского залива, где стало крайне неспокойно, решительно осудили действия Ирана. Сергей Лавров констатировал, что там действительно «реагировали не так, как все ожидали», но напомнил, что страна подверглась «коварной агрессии» прямо посреди переговоров.