Лавров заявил о готовности России заняться резолюцией по Ближнему Востоку

Россия вместе с партнерами готова разработать проект резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на посольском круглом столе, посвященном урегулированию ситуации вокруг Украины, передал ТАСС .

Документ должен быть максимально кратким. Речь могла бы идти о простой резолюции объемом примерно в одну страницу, подготовленной совместно с партнерами в Нью-Йорке, затем станет понятно, как на нее отреагируют другие страны.

«Должна быть простая, немногословная на одной странице резолюция Совета Безопасности ООН», — сказал Лавров.

Москва поддерживает позицию арабских государств, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Россия солидарна и с Ираном, поскольку на протяжении многих лет пыталась содействовать нормализации отношений между Тегераном и странами региона.

Лавров заявил, что США стремятся добить иранский режим, исходя из логики, что нынешняя власть в Иране не должна существовать.