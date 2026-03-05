Лавров заявил о готовности России заняться резолюцией по Ближнему Востоку
Лавров: РФ готова заняться резолюцией о прекращении конфликта на Ближнем Востоке
Россия вместе с партнерами готова разработать проект резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на посольском круглом столе, посвященном урегулированию ситуации вокруг Украины, передал ТАСС.
Документ должен быть максимально кратким. Речь могла бы идти о простой резолюции объемом примерно в одну страницу, подготовленной совместно с партнерами в Нью-Йорке, затем станет понятно, как на нее отреагируют другие страны.
«Должна быть простая, немногословная на одной странице резолюция Совета Безопасности ООН», — сказал Лавров.
Москва поддерживает позицию арабских государств, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Россия солидарна и с Ираном, поскольку на протяжении многих лет пыталась содействовать нормализации отношений между Тегераном и странами региона.
Лавров заявил, что США стремятся добить иранский режим, исходя из логики, что нынешняя власть в Иране не должна существовать.