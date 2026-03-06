Трамп заявил, что намерен добиться полного смещения власти в Иране

Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении добиться полной смены власти в Иране, добавив, что у него уже есть на примете несколько претендентов на роль «хорошего лидера». Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу NBC News .

«Мы хотим прийти и все очистить. <…> Мы хотим, чтобы у них был хороший лидер. У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо справятся с этой работой», — заявил политик.

Имена вероятных кандидатов Трамп называть не стал.

Ранее американский президент обвинил иранское руководство в двух попытках организовать его убийство. Он отметил, что «достал» бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи «прежде, чем он достал» его. Так глава государства прокомментировал вопрос о гибели политика.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, США намерены добить иранский режим. Также дипломат напомнил об отсутствии доказательств разработки Ираном ядерного оружия.