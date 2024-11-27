Сегодня 19:36 Отвратительное однообразие. В США наметился отказ от прогрессивной повестки Публицист Белов: с приходом Трампа консерватизм дойдет и до Голливуда 0 0 0 Фото: Keiko Hiromi/AFLO / Global Look Press Эксклюзив

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Акции одной из крупнейших американских компаний Walmart пошли вверх после того, как руководство заявило об отказе участвовать в так называемой программе по разнообразию, DEI, занимавшейся обеспечением обязательного представительства различных меньшинств (прежде всего сексуальных), равноправия и инклюзивности.

«После ухода демократов корпорация также прекращает сотрудничество с организацией Human Rights Campaign и снимает с продажи часть товаров, посвященных ЛГБТ*-сообществу», — сообщило агентство Associated Press. Многие эксперты назвали это «эффектом Трампа». Еще на стадии предвыборной борьбы он не раз заявлял, что будет выкорчевывать насаждавшуюся в последние годы прогрессивную повестку и вернет Америке традиционные ценности, сделав ее таким образом «снова великой». Судя по команде, которую собирает Трамп, куда в большинстве своем вошли белые гетеросексуальные религиозные консерваторы, новый хозяин Белого дома, и правда, намерен бороться с засильем ультралиберальных идей, которые, несмотря на громкие заявления, по сути, превратили заявленное разнообразие в отвратительно однообразную пропаганду различных девиаций как социального, так и психического толка.

Фото: Shealah Craighead/White House / Global Look Press

Приход Трампа наверняка придаст ускорение процессу очищения США от «повесточников». Но все же стоит признать, что сам он начался не сегодня. К этому времени уже несколько американских корпоративных гигантов сделали то же самое, что и Walmart, осознав порочность принципа, согласно которому на работу нанимаются не лучшие и более квалифицированные кадры, а те, кто соответствует длинному списку нелепых требований, основанных на чьих-то больных фантазиях.

Ранее отделы DEI закрыли у себя производитель мотоциклов Harley-Davidson, автоконцерн Ford, алкогольная компания Jack Daniel’s, производитель сельскохозяйственной техники John Deere, Boeing, Toyota и даже Microsoft, бывший одно время флагманом «инклюзивности» и «разнообразия».

На сегодня последним бастионом трансгендеров, левых либералов и половых извращенцев остается Голливуд, пару лет назад выкативший требования по разнообразию для любых фильмов, которые хотят претендовать на получение кинопремии «Оскар». Не секрет, что большинство местных актеров и продюсеров выступали резко против Дональда Трампа, а кое-то вроде Тома Хэнкса и Ричарда Гира даже покинули США в знак протеста против его победы. И все же, я уверен, тренд на консерватизм дойдет и до Голливудских холмов. И первые его приметы мы, возможно, увидим уже на будущей церемонии вручения «Оскара», которая состоится 3 марта 2025 года, то есть уже после вступления в должность нового американского президента.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.