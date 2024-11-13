«Миротворцы» или «украинофобы»? Кого Трамп набирает себе в команду

Публицист Белов: Трамп набирает в команду прагматиков, которые против Украины

Chris Kleponis/Keystone Press Agency
Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Осмелюсь предположить, что любые сообщения о новом американском президенте всем уже порядком поднадоели. Мне, кстати, тоже. Но что поделать, если новости из США с хештегом Дональд Трамп сыплются как спелые горошины из стручка. И новости непростые, я бы даже сказал, в чем-то судьбоносные.

Вчерашний день стал поистине урожайным с точки зрения назначений (пока только номинаций) на ключевые должности в новой администрации. Назначений, которые и будут определять политику США в ближайшие четыре года.

Начнем с выбора Трампом вице-президента. Им, как известно, стал сенатор Джей Ди Вэнс, известный своим крайне критическим отношением к проукраинской политике Байдена и киевскому режиму как таковому.

Еще год тому назад Вэнс заявлял, что его, по большому счету, вообще не интересует происходящее на Украине. Мол, это не американская проблема.

Не стоит забывать и о комментариях, которые Вэнс дал «мирному плану Трампа», заявив, что вступление Украины в НАТО исключено, а утерянные территории никто Киеву возвращать не собирается.

В иное время за подобные высказывания американского сенатора разместили бы на сайте «Миротоворец» и заклеймили как украинофоба. Но сегодня просто приходится молча проглатывать эти неприятные для Зеленского и его окружения слова.

Джеймс Дэвид Вэнс. Jen Golbeck/Keystone Press Agency
Фото: Джеймс Дэвид Вэнс. Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кстати, в этой связи стоит подчеркнуть, что Трамп не стал приглашать в свою команду Майка Помпео, известного своей погруженностью, чрезмерной погруженностью я бы сказал, в украинские дела.

Достаточно вспомнить, что появление на Украине ПЦУ и получение ею томоса от Константинопольского патриарха — дело рук Помпео. Именно он стал едва ли на главным инициатором гонений на УПЦ, в то время как будущий вице-президент США неоднократно высказывался в защиту канонического украинского православия.

Вообще, если внимательно присмотреться к списку назначенцев, то сложно не заметить, что именно их негативное отношение к украинскому режиму можно назвать чуть ли не основной объединяющей чертой.

Конгрессмен от Флориды Майк Уолц (слева) — Дональд Трамп предложил ему должность советника по национальной безопасности в Белом доме. Rod Lamkey — Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Конгрессмен от Флориды Майк Уолц (слева) — Дональд Трамп предложил ему должность советника по национальной безопасности в Белом доме. Rod Lamkey — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Судите сами:

Марко Рубио — претендент на пост госсекретаря США. Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos
Фото: Марко Рубио — претендент на пост госсекретаря США. Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

И так далее.

Питер Брайан Хегсет — американский телеведущий, офицер Национальной гвардии. Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com
Фото: Питер Брайан Хегсет — американский телеведущий, офицер Национальной гвардии. Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неким эпиграфом к перечисленным выше именам и фамилиями могло бы послужить высказывание бывшего главного стратега Трампа Стива Бэннона: «Мы в движении МАГА неудержимы, мы хотим сократить 100% средств для Украины».

Это, пожалуй, главная цель, с которой Трамп и его команда подходят к решению украинского вопроса.

Они не миротворцы, их не интересует мир на Украине как таковой. Но они и не украинофобы, каждый из них слишком мало знает об Украине и украинцах, чтобы иметь по поводу них какие-то негативные суждения.

Они жестокие прагматики, которые просто очень хотят избавиться от украинской занозы, которая явно мешает воплощению грандиозных планов Трампа. Планов, никак не связанных ни с Украиной, ни вообще с Европой.

Честно говоря, на месте Китая я бы напрягся.

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