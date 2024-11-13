«Миротворцы» или «украинофобы»? Кого Трамп набирает себе в команду
Публицист Белов: Трамп набирает в команду прагматиков, которые против Украины
Осмелюсь предположить, что любые сообщения о новом американском президенте всем уже порядком поднадоели. Мне, кстати, тоже. Но что поделать, если новости из США с хештегом Дональд Трамп сыплются как спелые горошины из стручка. И новости непростые, я бы даже сказал, в чем-то судьбоносные.
Вчерашний день стал поистине урожайным с точки зрения назначений (пока только номинаций) на ключевые должности в новой администрации. Назначений, которые и будут определять политику США в ближайшие четыре года.
Начнем с выбора Трампом вице-президента. Им, как известно, стал сенатор Джей Ди Вэнс, известный своим крайне критическим отношением к проукраинской политике Байдена и киевскому режиму как таковому.
Еще год тому назад Вэнс заявлял, что его, по большому счету, вообще не интересует происходящее на Украине. Мол, это не американская проблема.
Не стоит забывать и о комментариях, которые Вэнс дал «мирному плану Трампа», заявив, что вступление Украины в НАТО исключено, а утерянные территории никто Киеву возвращать не собирается.
В иное время за подобные высказывания американского сенатора разместили бы на сайте «Миротоворец» и заклеймили как украинофоба. Но сегодня просто приходится молча проглатывать эти неприятные для Зеленского и его окружения слова.
Кстати, в этой связи стоит подчеркнуть, что Трамп не стал приглашать в свою команду Майка Помпео, известного своей погруженностью, чрезмерной погруженностью я бы сказал, в украинские дела.
Достаточно вспомнить, что появление на Украине ПЦУ и получение ею томоса от Константинопольского патриарха — дело рук Помпео. Именно он стал едва ли на главным инициатором гонений на УПЦ, в то время как будущий вице-президент США неоднократно высказывался в защиту канонического украинского православия.
Вообще, если внимательно присмотреться к списку назначенцев, то сложно не заметить, что именно их негативное отношение к украинскому режиму можно назвать чуть ли не основной объединяющей чертой.
Судите сами:
- Будущий советник президента по нацбезопасности Майк Уолц — не единожды высказывал свое скептическое отношение к военной поддержке Украины.
- Будущий глава Госдепа Марко Рубио — известен как противник помощи Украине, голосовавший против нее в апреле, когда сенат США утвердил законопроект о выделении Киеву новых средств. Кроме того, Рубио выступал за начало мирных переговоров во время недавнего визита Владимира Зеленского в США.
- Будущий посол США в ООН, конгрессвумен Элис Стефаник — сторонница движения «Америка прежде всего», голосовавшая против помощи Украине.
- Будущий глава ЦРУ Джон Рэтклифф — на посту главы Национальной разведки США занимался расследованием коррупционных связей сына Джо Байдена Хантера с властями Украины.
- Будущий шеф Пентагона (глава Минобороны) Пит Хегсет — в качестве ведущего политических программ на телеканале Fox News неоднократно критиковал Белый дом за бездумное расходование средств американских налогоплательщиков на поддержку киевского режима.
И так далее.
Неким эпиграфом к перечисленным выше именам и фамилиями могло бы послужить высказывание бывшего главного стратега Трампа Стива Бэннона: «Мы в движении МАГА неудержимы, мы хотим сократить 100% средств для Украины».
Это, пожалуй, главная цель, с которой Трамп и его команда подходят к решению украинского вопроса.
Они не миротворцы, их не интересует мир на Украине как таковой. Но они и не украинофобы, каждый из них слишком мало знает об Украине и украинцах, чтобы иметь по поводу них какие-то негативные суждения.
Они жестокие прагматики, которые просто очень хотят избавиться от украинской занозы, которая явно мешает воплощению грандиозных планов Трампа. Планов, никак не связанных ни с Украиной, ни вообще с Европой.
Честно говоря, на месте Китая я бы напрягся.