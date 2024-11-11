«Беги, Форрест, беги!», или Голливудские релоканты

Не знаю, где в США находится местный Верхний Ларс. Но, судя по заявлениям американской прессы, очереди на границе там теперь должны быть просто сумасшедшие. Второе пришествие Трампа вызвало поистине всеобщий приступ истерии среди голливудских либералов, для которых, если верить их же словам, настали последние дни.

«С тяжелым сердцем и еще более тяжелым чемоданом объявляю: я официально покинул страну. Президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты, я подумал: „Беги, Форрест, беги!“ И именно это я и сделал», — написал в социальных сетях известный актер Томас Хэнкс, прославившийся прежде всего ролью в культовом фильме «Форрест Гамп». Его коллега, звезда «Красотки» Ричард Гир, тоже, видимо, не вынес душевных терзаний. Продал за 11 миллионов долларов свой дом в Коннектикуте и улетел в неизвестном направлении, заявив напоследок, что больше не может оставаться США.

Фото: Актер Том Хэнкс / Global Look Press

Стоит отметить, что это лишь, так сказать, «первые ласточки» трамповской релокации, за которыми, с большой долей вероятности, последуют и другие. Так, еще до исхода прошедших в США выборов президента о намерении покинуть страну в случае избрания республиканца заявляли Алек Болдуин, Вупи Голдберг, Барбара Стрейзанд, Эми Шумер, Леди Гага, Тейлор Свифт, Джейн Фонда, Мадонна, Марк Руффало, Ким Кардашьян, Брюс Спрингстин, Джордж Клуни, Опра Уинфри, Роберт Де Ниро, Сэмюэл Л. Джексон, Майли Сайрус, Шон Пенн, Шэрон Стоун, Эминем и даже скандальный рэпер Пи Дидди. Впрочем, у последнего, арестованного по обвинению в сексуальной эксплуатации и торговле людьми, теперь это вряд ли получится.

Фото: Christoph Schmidt/dpa / Global Look Press

Как видим, все эти люди довольно разные, многие из них звезды первой величины. Но кое-что общее, кроме ярковыраженной идиосинкразии к Трампу, между ними все-таки есть. Во-первых, все они активисты современной леволиберальной повестки с ее девиациями и откровенно тоталитарным мышлением (инакомыслию там места нет). Во-вторых, и это уже для нас значительнее интереснее, каждый из них хотя бы раз признавался в поддержке режима Зеленского. А кое-кто вроде того же Шона Пенна даже лично ездил в Киев засвидетельствовать свое почтение бывшему комику.

Фото: Global Look Press

Тем не менее никого из них я осуждать не собираюсь, потому что, в отличие от их дружков-либералов, признаю право человека на собственное мнение, даже если я с ним не согласен.

Кстати, именно эта откровенная нетерпимость или, выражаясь понятным им языком, нетолерантность к выбору большинства (у них там тоже, видимо, народ неправильный) и стало основной причиной, сподвигшей многих голливудских звезд покинуть страну.

Поговаривают, для таких вот «убежантов» местные тур-операторы приготовили спецпредложение — кругосветный круиз сроком на четыре года. Трампа пересидеть.

Фото: Сторонники Камалы Харрис. CNP/AdMedia / Global Look Press

Как сообщило издание Business Insider, за это время лайнер посетит 140 стран на семи континентах, а цена «спасительного» билета по системе «все включено» начинается от 255,9 тысячи долларов за одноместный номер. Ну что ж, пожелаем им счастливого плавания. Или, как говорил герой одного культового российского фильма: «Плывите, ихтиандры»…