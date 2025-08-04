Сегодня 10:22 От создателя «счастливого инцеста»: кого Макроны выбрали в защитники и сплясали на граблях 0 0 0 Фото: Rick Gold/Capital Pictures / www.globallookpress.com Мир

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Эммануэль и Брижит Макрон, решившие судиться с Кэндис Оуэнс, выбрали проигрышную стратегию. Ни один судебный процесс не смог положить конец слухам — как раз наоборот. Но сейчас отдельного внимания заслуживает личность того, кому доверили оправдывать решения четы в публичном пространстве. А это прославившийся как «защитник извращенцев» Эрик Дюпон-Моретти.

Кому доверили отстаивать президентскую честь Кто же такой Эрик Дюпон-Моретти. Это бывший министр юстиции Франции и адвокат. В качестве юриста занимался весьма сомнительными делами, связанными с педофилией и с инцестом. Собственно, поэтому его и называют «защитником извращенцев». Посудите сами: в начале нулевых он представлял интересы Дениса Маннешеза, насиловавшего собственных дочерей. И все с полного согласия своей жены. Одна из дочек в итоге забеременела от отца и родила мальчика. Дюпон-Моретти смог добиться достаточного мягкого приговора для Маннешеза. Но дальше — больше. Когда извращенец вышел на свободу, он начал преследовать родившую от него дочь. Делал это вопреки судебному запрету. Кто же ему снова пришел на помощь? Дюпон-Моретти. Адвокат смог убедить суд, что вообще-то это на самом деле «счастливый инцест» и «необыкновенная любовь».

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Весь этот кошмар происходил в Амьене, откуда родом Брижит и ее муж-президент. Вот такое странное совпадение. В 2014-м, когда несчастная дочь Маннешеза вместе с ребенком попыталась скрыться от преследователя у своего коллеги, тот выследил их и застрелил дочь и мужчину, а потом пытался убить себя, но выжил. Правда, после неудачного суицида перестал ходить и говорить.

Любопытные детали юридической практики Дюпона-Моретти, естественно, не ускользнули от внимания Оуэнс. Журналистка обратила внимание, что дело Маннешеза в его карьере адвоката — не первый случай, когда он добивался оправдания для извращенцев.

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Это особенно забавно в свете того, что в своем иске Макроны утверждают, что тезис об окружающих их преступниках и педофилах — ложный. «Люди, которые вас окружают, действительно невероятные. Вы даже не можете нормально выбрать ковер — ваш дизайнер ковров оказался замешан в скандале с педофилами», — парирует Оуэнс. Сам Дюпон-Моретти считает иск Макронов делом государственной важности. Также одиозный экс-министр и адвокат уверен, что «республику хотят поставить на колени».

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Стратегия Брижит — проигрышная В иске Макронов к журналистке говорится, что из-за слухов о том, что Брижит была мужчиной, президент Франции потерял не только репутацию, но и доверие. Так что цель судебной тяжбы даже не столько в наказании Оуэнс или опровержении трансперехода, а в попытке показать уверенность в собственной правоте перед мировыми лидерами и французскими политиками. Причем западная пресса от происходящего, мягко говоря, не в восторге. Некоторые издания уже намекают на то, что Брижит разгоняет совсем непопулярную в Европе «трансфобию».

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Она чувствует себя преследуемой и затравленной, но выбранная ею юридическая стратегия представляется не только неэффективной, <…> но и контрпродуктивной», — отмечают журналисты Libération.

Ведь пытаясь обелить свое имя, она, возможно, сама того не осознавая, способствует укреплению представления о том, что этот слух изначально оскорбителен, и тем самым увековечивает стигматизацию трансгендерных людей. Libération

Плюс доказательную базу, которую пока представляли Макроны, иначе как слабой не назвать. А Жан-Мишель Тронье, который, по версии Оуэнс, и есть Брижит, так и не появился на публике. А то, что это разные люди, подтверждали только с помощью каких-то странных и неубедительных документов. Очевидно, что Макронам нужны новые сильные доводы. А пока позиция президентской четы в суде крайне слаба.

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