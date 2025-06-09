«Верни тела». Украинцы забросали гневными сообщениями соцсети Зеленского
Украинские пользователи засыпали соцсети президент Владимира Зеленского гневными комментариями, причем не все из них можно процитировать. Они возмущены, что глава киевского режима не забрал тела бойцов ВСУ, сообщил Пятый канал.
В Telegram-канале Зеленского комментарии закрыты, поэтому украинцы атаковали сообщениями и сетевыми подарками его соцсети. Люди требуют от украинского лидера вернуть погибших военных семьям, чтобы похоронить их с почестями.
«Верни тела погибших родственникам! <…> Забрать шесть тысяч убитых воинов не хочешь? Конечно же нет, надо же деньги платить», — возмущаются пользователи.
Украинцы пишут, что «люди хотят жить, матери хотят увидеть сыновей!». И требуют ответа, почему он сорвал масштабный обмен военнопленными и телами бойцов ВСУ.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал украинцев выступить против Зеленского, требуя, чтобы он ушел в отставку.