Оговоримся сразу: понятия «государство-террорист» в международном правовом поле не существует. Все это не более чем пропагандистский штамп, особенно горячо любимый на Западе. Под соусом борьбы с государствами-террористами Штаты разрушили уже не одну страну, как правило, по итогу не предъявив ни одного доказательства ее причастности к террористической деятельности.

Однако существует вполне себе юридически закрепленный термин «государственный терроризм», под которым принято понимать незаконные задержания, убийства, похищения, пытки и казнь граждан без суда и следствия, выполняемые силовыми структурами, а также террористические акты, совершаемые сотрудниками спецслужб этого государства. Согласно Женевской декларации о терроризме, принятой на международной конференции в 1987 году, к списку актов государственного терроризма относятся:

— практики полицейского государства, направленные против своих граждан (наблюдение, контроль за новостями (СМИ), избиения, пытки, ложные аресты и так далее) — украинские ТЦК делают это каждый день; — доставка оружия массового поражения (ядерное, химическое или биологическое оружие) на территорию других государств, в их территориальные воды или в международные воды — полагаю, все знают о биолабораториях Пентагона на территории Украины;

— убийства и попытки убийств государственных и общественных деятелей других государств или национально-освободительных движений, направляемые государством вне зависимости от того, выполняются ли они с помощью военного удара, специальных операций или найма агентов — как тут не вспомнить о гибели Александра Захарченко, Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и многих других. Буквально накануне ГУР МО Украины похвасталось причастностью к убийству (он выжил) корреспондента ВГТРК и «Звезды» Александра Коробова; — кампании по дезинформации, направленные на дестабилизацию других государств — большой привет украинскому ЦИПсО. — а также продажа оружия, поддерживающая продолжение региональных войн и задерживающая политическое решение конфликтов — тут аж 50 наименований различных западных стран: выбирай, не хочу.

В связи со всем вышеизложенным, мы имеем полное право говорить о государственном терроризме, осуществляемом Украиной под прикрытием и при участии США и Великобритании, да и не только их.

Как видим, даже имеющегося на сегодня материала достаточно, чтобы провести над киевским режимом международный трибунал. Было бы желание. Но этого Киеву и его спонсорам показалось, видимо, мало — и они решили уже по полной изваляться в террористической грязи. Так, чтобы потом было совсем не отмыться. Как сообщила сирийская газета «Аль-Ватан», глава украинской военной разведки Кирилл Буданов состоит в постоянном контакте с главарем группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*) Абу Мохаммадом Джуляни.

Фото: Кирилл Буданов. Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

По информации издания, между руководством Украины и сирийскими террористами налажено тесное сотрудничество на предмет вербовки боевиков для участия в боях на стороне ВСУ и для выполнения специальных заданий на территории России. «Последние данные с запада Идлиба и с севера (соседней сирийской) провинции Латакии говорят, что активность киевской разведки в последнее время в этих районах направлена на мобилизацию боевиков из кавказского региона, (а также) русских, уйгуров и туркоманов… Все эти террористы считают Россию врагом и восполнят численность террористов, которые уже отправлены на украинский фронт из числа завербованных Киевом в последние два месяца», — отметили авторы публикации.

Ранее о связях Киева с террористами писала турецкая газета Aydınlık. Но одной лишь вербовкой интерес Буданова к Сирии не заканчивается. По данным осведомленного сирийского источника, киевский режим в координации и про поддержке США ведет активные действия по обучению террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»* новым технологиям производства БПЛА с целью открытия в ближайшем будущем нового фронта в Сирии против российских сил, которые там находятся.

Об этом, в частности, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на публикации в сирийской прессе. «Группа сотрудников украинских спецслужб посещала несколько раз более месяца назад Идлиб для координации и планирования ударов по российским силам после отладки новых технологий (производства БПЛА)… Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии», — уточнил первоисточник, добавив, что на территориях, контролируемых террористами в сирийской провинции Идлиб, уже находятся 250 украинских военных инструкторов. Таким образом, откровенно террористический характер нынешнего украинского режима больше не нуждается в доказательствах. Значит, и поступать с ним следует как с любыми другими террористами, с которыми, как известно, переговоров не ведут.

* Террористическая организация, запрещена в России.