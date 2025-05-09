Опасная игра Трампа. Зачем США помощь КНР и Турции на переговорах по Украине
Политолог Ярошенко: просьба Трампа о помощи в переговорах — дипломатическая игра
В США решили привлечь к переговорам по Украине Турцию и Китай. О посредничестве глава Белого дома Дональд Трамп уже переговорил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и не исключил, что обратится к председателю КНР Си Цзиньпину. Зачем американцам чья-то помощь и действительно ли они отойдут в сторону — в материале 360.ru.
С Эрдоганом Трамп беседовал еще в начале недели. Стороны условились, что предпримут совместные усилия по урегулированию конфликта. Журналистам 8 мая президент США подтвердил, что намеревается обратиться за помощью к Китаю.
«Конечно. Я считаю, что попросить об этом было бы вполне естественно», — заявил он.
По мнению главы Белого дома, прогресс по вопросу Украины есть, причем хороший. Если конфликт удастся остановить, добавил Трамп, это станет огромным достижением.
«Мы очень стараемся, и я думаю, что мы близки», — заключил он.
Помощник президента России Юрий Ушаков тоже указывал на продвижение переговоров с США и допустил встречу Владимира Путина с американским коллегой.
Зачем США нужны Китай и Турция на переговорах
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с 360.ru усомнился в том, что Турция или Китай заменят Соединенные Штаты в переговорном процессе.
Трамп и его команда могут сейчас как угодно шантажировать обе стороны в рамках переговорного трека, обещать передать полномочия кому-то другому — вроде Турции и Китая. Но на текущий момент это является блефом.
Малек Дудаков
политолог
Трамп, указал он, сам бы хотел добиться этого успеха и заключить сделку о перемирии. Президенту США выгодно показать результат и своему электорату, и, возможно, в дальнейшем использовать его для того, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Некоторые полагают, что к последнему глава Белого дома как раз и стремится.
«Передавать эти лавры кому-то другому — Эрдогану или тем более Си Цзиньпину, с которым у Трампа серьезное противостояние, — скорее всего, он будет вряд ли», — подчеркнул Дудаков.
Другое дело, по словам политолога, если в следующие 100-200 дней не удастся добиться подвижек: тогда американская сторона действительно может сократить свое участие в рамках переговорного процесса, но и в этом случае, возможно, свои полномочия никому не передадут.
Тут откроется окно возможностей для разных стран, которые умеют активно вовлекаться в такие международные кризисы, чтобы попытаться занять роль посредника.
Малек Дудаков
Дудаков напомнил, что подобное можно было наблюдать в эпоху Джо Байдена: свои посреднические услуги предлагали Китай, Индия, Саудовская Аравия, Бразилия, Мексика, Венгрия и Словакия. Многие страны хотели выступить в качестве миротворца.
«Если позиция Запада не будет меняться, они будут настроены на конфронтацию, честно говоря, я сомневаюсь в том, что Турция или Китай смогут этот самый конфликт закончить», — сделал вывод собеседник 360.ru.
Заявления Трампа о конфликте — уловка?
Политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко признался, что никогда не считал разговоры Трампа и США о желании разрешить украинский кризис серьезными.
«Думаю, это полный бред. Но и у нас, и на Западе все почему-то всерьез рассматривали заявления Трампа о том, что он остановит войну», — сказал он.
Высказывания американского президента политолог счел уловкой и даже дипломатической войной в рамках гибридной войны против России.
По сути, у американцев есть все инструменты, чтобы эту войну остановить. Заблокируйте вооружение, больше не поставляйте его, надавите на европейцев — и этого даже можно не делать.
Алексей Ярошенко
политолог
Доля вооружения, которую Украина получает от Европы, очень мала — порядка 20%. Если США перестанут поставлять киевскому режиму оружие, подчеркнул он, то одномоментно все заблокируют. Это же касается и передачи разведданных.
Киевский режим в таком случае протянет буквально несколько месяцев на имеющихся запасах, и в принципе все прекратится, добавил Ярошенко.
Дональд Трамп разыграл большой спектакль и продолжает его разыгрывать. Это целый сериал: у него есть драматургия, последовательность серий, начиная от завязки — заявлений в рамках избирательной кампании о возможности закончить конфликт за 24 часа — до подогревания шумихи вокруг возможных встреч, звонков Путина и Трампа и так далее.
Алексей Ярошенко
Собеседник 360.ru сравнил происходящее сейчас со вторым сезоном сериала с новым закрученным сюжетом. Он подчеркнул, что мирные переговоры не отвечают национальным интересам американцев в принципе, а Трамп уже добился желаемого — заставил европейцев активнее включиться в военные вопросы.
«Дальше он будет делать все для того, чтобы переложить этот конфликт на плечи европейцев, а не американских налогоплательщиков. Он ни в коем случае не будет вступать в конфликт с военно-промышленным комплексом, лишать его такой золотой жилы, как поставка вооружений на Украину. Поэтому все это был полнейший блеф, дипломатическая игра», — сказал Ярошенко.
Американцы перестали идти напролом
В теории геополитики, добавил политолог, есть понятие непрямых действий. Байден и его администрация в этом отношении действовали достаточно глупо — шли напролом.
Трамп не изменил позицию Соединенных Штатов по отношению к России — страна осталась для американцев геополитическим соперником, — но действует хитрее и продуманнее.
Они прекрасно понимают, что такое стратегия непрямых действий. Задача та же самая: сохранять напряженность у берегов России, у границы и решить вопрос с финансированием ВПК. Пусть европейцы за это платят.
Алексей Ярошенко
Новая администрация США, по мнению Ярошенко, сильна в информационных и дипломатических играх, и это надо понимать. Выбор стран, которые Трамп якобы намеревается привлечь к украинскому урегулированию, тоже вполне укладывается в придуманный сюжет: Китай не относится к западным странам, а Турция, хоть и входит в НАТО, сохраняет отношения с Россией.
«Логично, что Трамп их выбрал. Это выглядит правдоподобно. Если бы он „назначил“ какие-либо другие государства, его раскусили бы», — подчеркнул политолог.
Ярошенко также указал на желание Трампа плотнее вовлечь Китай в ситуацию вокруг украинского кризиса и заставить КНР потратить часть внешнеполитического ресурса — влияния, авторитета, сил, средств и людей — на его разрешение.
«У американцев главный геополитический соперник — Россия, а главный геоэкономический — Китай», — сказал политолог.
Что возможное участие КНР и Турции в переговорах значит для России
Для России, по словам собеседника 360.ru, вряд ли что-то изменится, если к переговорному треку присоединятся Турция или КНР. Переговоры могут длиться очень долго, а возможное перемирие, обратил внимание Ярошенко, только сыграет Украине на руку.
«Если мы хотим конфликт решить всерьез, <…> чтобы этого больше никогда не повторилось, тогда нужна полная капитуляция, ликвидация киевского режима с демилитаризацией и денацификацией», — подчеркнул политолог.
В случае «замирения» реваншизм среди украинцев, добавил он, зацветет полным цветом, подтолкнет нацистские настроения.
И через несколько лет мы получим еще более злобную и агрессивную Украину с более жесткой идеологией и дисциплиной. О том, что их накачают за это время еще большим вооружением, просто молчу — это совершенно вещь очевидная.
Алексей Ярошенко
Отсутствие эффекта от участия Турции и Китая в мирных переговорах для России политолог в том числе объяснил тем, что обе стороны так или иначе пытались повлиять на процесс. Он вспомнил о мирном плане, который предлагала КНР, высказываниях турецкой стороны и назвал это ерундой.
«Только на поле боя можно закончить этот конфликт так, чтобы он больше не разгорелся. <…> Если сейчас будет перемирие, <…> мы получим вариант Минских соглашений, пролонгированный на десятилетия», — заключил Ярошенко.