Трамп обратился к Эрдогану с просьбой по Украине
Hurriyet: Трамп попросил Эрдогана о посредничестве по Украине
Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил о посредничестве по Украине. Об этом сообщила газета Hürriyet.
Эрдоган отметил, что телефонная беседа с американским лидером в понедельник оказалась продуктивной и охватила множество тем, одной из которых была ситуация на Украине.
По итогам переговоров Турция и США договорились предпринимать совместные усилия вокруг переговорного процесса, уточнили «Известия».
«Трамп во время переговоров попросил Эрдогана выступить посредником для прекращения войны между Россией и Украиной. <...> Эрдоган — один из лидеров, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским», — отметили журналисты.
В свою очередь, Эрдоган попросил США вмешаться в ситуацию с Израилем, чтобы обеспечить прекращение огня в секторе Газа.