Движемся к двусторонней встрече. В Кремле оценили ход переговоров России и США

Несмотря на противоречивые публичные оценки американской стороны, переговоры между Россией и США продвинулись. Вероятна двусторонняя встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, допустил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Разговор с ним показал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Мне кажется, движемся все-таки [к двусторонней встрече]. Да, наверное, мы их разочаровываем где-то, они нас тоже разочаровывают, может быть, даже больше, чем мы их, довольно давно», — сказал он.

В последнее время звучали заявления разного характера, сказал Ушаков. Последние оценки вице-президента США Джей Ди Вэнса он назвал «вполне любопытными», увидев в них конструктивный заряд. У Белого дома в целом, по мнению помощника президента, появилось понимание требований России, и в какой-то степени ее предложения учли, хоть и не все.

Трамп взялся за разрешение украинского кризиса из личного интереса, заявила ранее американист Виктория Журавлева. По ее мнению, он захотел достичь трудной победы.