«Он не забыл». Трамп держит «мачо» Зеленского на жестком контроле
Подлесный: Трамп не простит Зеленского и намерен поставить его на место
Американский президент Дональд Трамп не простил оскорблений со стороны главы Украины Владимира Зеленского. Теперь лидер США намерен поставить обидчика на место. Об этом и о том, как именно собирается действовать Дональд Трамп, рассказал 360.ru директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.
Специалист указал, что Трамп всегда последователен в своих действиях — несмотря на то, что западные политики характеризуют его как импульсивного и неуравновешенного человека, способного резко менять решения. Практика, по словам Подлесного, показывает обратное.
«Трамп последователен. Он ничего не забыл. Он не забыл, как Зеленский вкупе с другими руководителями различных государств Европы, прежде всего, в оскорбительной форме вмешивались в избирательную кампанию», — объяснил эксперт.
Кроме того, по словам американиста, президент США прекрасно осведомлен о болевых точках Зеленского. Прежде всего, речь идет о тех денежных средствах, которые выделялись Соединенными Штатами. Трамп уже несколько раз упоминал, что Украина не предоставила ни одного отчета о 300 миллиардах долларов американской помощи.
Вопрос аудита Украины стоит у Трампа на контроле. Его спецпредставитель прилетел в Киев, проверка фактически началась. Очевидная уязвимость Зеленского, добавил специалист, в его личных счетах — украинский президент клал деньги в том числе и в банки с юрисдикцией США.
По самым скромным подсчетам, за три года Зеленский на эти счета положил более 120 миллиардов долларов. Как появились эти деньги — вопрос, который Трамп держит на контроле. Он будет последовательно использовать такие данные, чтобы в итоге поставить Зеленского на то место, которого он достоин.
Геннадий Подлесный
По мнению политолога, все попытки Зеленского хамить, Трампу в том числе, в надежде на прикрытие Евросоюза и Великобритании, бессмысленны.
«Ни Европейский Союз, ни Великобритания не будут защищать Зеленского после того, как Трамп фактически предъявит ему обвинение в коррупции. Поэтому я думаю, что все попытки Зеленского выглядеть таким „мачо“, которому никто не указ и что он самостоятельная фигура, это не более чем поза, которая очень скоро изменится», — добавил Подлесный.
Риторика Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского ужесточается с каждым днем. В среду, 19 февраля, американский лидер назвал украинского политика диктатором и обвинил в получении финансовой выгоды от конфликта на Украине.