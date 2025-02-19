«Он не забыл». Трамп держит «мачо» Зеленского на жестком контроле

Подлесный: Трамп не простит Зеленского и намерен поставить его на место

Американский президент Дональд Трамп не простил оскорблений со стороны главы Украины Владимира Зеленского. Теперь лидер США намерен поставить обидчика на место. Об этом и о том, как именно собирается действовать Дональд Трамп, рассказал 360.ru директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Специалист указал, что Трамп всегда последователен в своих действиях — несмотря на то, что западные политики характеризуют его как импульсивного и неуравновешенного человека, способного резко менять решения. Практика, по словам Подлесного, показывает обратное.

«Трамп последователен. Он ничего не забыл. Он не забыл, как Зеленский вкупе с другими руководителями различных государств Европы, прежде всего, в оскорбительной форме вмешивались в избирательную кампанию», — объяснил эксперт.

Кроме того, по словам американиста, президент США прекрасно осведомлен о болевых точках Зеленского. Прежде всего, речь идет о тех денежных средствах, которые выделялись Соединенными Штатами. Трамп уже несколько раз упоминал, что Украина не предоставила ни одного отчета о 300 миллиардах долларов американской помощи.

Вопрос аудита Украины стоит у Трампа на контроле. Его спецпредставитель прилетел в Киев, проверка фактически началась. Очевидная уязвимость Зеленского, добавил специалист, в его личных счетах — украинский президент клал деньги в том числе и в банки с юрисдикцией США.