Штрафы, дисквалификации, игнор. Как и почему EBU наказывает участников Евровидения | 360°

Эксклюзив 16 мая 2024, 16:26 «Одним можно, другим нельзя». Как EBU наказывает участников Евровидения Продюсер Рудченко объяснил, как EBU наказывает участников Евровидения Jessica Gow/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Европейский вещательный союз (EBU) неоднократно повторял, что музыкальный конкурс Евровидение не имеет ничего общего с политикой. Однако тут и там участники шоу позволяют себе вольности: политически окрашенные татуировки, выкрики, одежду. В это же самое время EBU очень по-разному реагирует на каждое из них. Одних конкурсантов игнорирует, других — штрафует, а некоторых — отстраняет от участия, хотя политики в историях исполнителей не было. По какому принципу Европейский вещательный союз раздает наказания и как при всей политизации конкурс остается популярным, выяснил 360.ru.

Политика и музыка в одном флаконе

Во время Евровидения — 2024 украинская делегация оказалась в центре скандала. Рэп-исполнительница Alyona Alyona проникла в зону отдыха для артистов в футболке с надписью в поддержку бойцов ВСУ, которые участвовали в боях на «Азовстали». Рэперша призналась, что намеренно нарушила правила шоу.

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«Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом», — рассказала она.

На этом же конкурсе участника от Нидерландов Йоста Кляйна буквально за день до финала отстранили от участия. Некоторые предположили, что всему виной — его пренебрежительное поведение по отношению к участнице из Израиля Эден Голан на пресс-конференции.

Однако позже выяснилось, что во время одного из прогонов номера исполнитель позволил себе угрожающий жест в сторону фотографа, которая оказалась сотрудницей EBU. При этом, по словам представителей Нидерландов, ни драки, ни какого-либо другого физического контакта между исполнителем и представителем вещательного союза не было. Произошедшее взялась расследовать шведская полиция, из-за чего Кляйна несколько дней не выпускали из страны.

Представители делегации пояснили, что Йост не хотел фотографироваться после выступления, что якобы было оговорено заранее. Однако это не остановило женщину, и она нацелила на него объектив камеры и спровоцировала агрессивную реакцию.

Уже тогда многие, в том числе в Нидерландах, отметили, что наказание, которое понес Кляйн — непомерно суровое для случившегося. Тем более, что другие участники конкурса также позволяли себе политические высказывания и жесты и не только в этом году, но и в другие.

Eugen Kotenko/Keystone Press Agenc / Global Look Press

Возникает ощущение, что ссора с сотрудником EBU — грубейшее нарушение, а политические высказывания — пшик. Может быть, именно по этой причине другие участники музыкального соревнования не стесняются выражать свою политическую позицию.

К примеру, в 2024 году гречанка Марина Сатти всем своим видом выражала пренебрежение в адрес участницы из Израиля во время того же самого пресс-подхода с Кляйном. На генеральном прогоне перед финалом француз Slimane не допел песню до конца и выкрикнул: «Все на этом конкурсе должны нести любовь и мир. Все должны быть объединены музыкой».

Кроме того, участница от Ирландии Bambie Thug написала на щеке «Сeasefire» — прекращение огня. Везде политика, однако досталось не всем.

В 2022 году члены украинской группы Kalush призвали помочь «Азовстали» и Мариуполю. Однако EBU не увидел ничего политического в этом и не отстранил участников от конкурса и голосования. Более того, в том году украинцы одержали победу.

В 2022 году белорусскую делегацию не взяли на конкурс за политический подтекст в песне.

Досталось и Израилю. Конкурсная песню Эден Голан пришлось трижды корректировать, пока из нее, по мнению EBU, не убрали любое упоминание политики.

Jessica Gow/Keystone Press Agency / Global Look Press

Изначально Эден Голан выступила с песней October Rain, однако EBU увидел в ней отсылку к нападению ХАМАС на Израиль, и слова в композиции заменили. И никакого отстранения от шоу! Как итог, Израиль попал в пятерку лучших исполнителей этого года.

Евровидение может стать политически нейтральным?

Евровидение — это глубоко политизированный конкурс, отметил 360.ru музыкальный продюсер, музыкальный критик, медиаэксперт Павел Рудченко.

«Из-за этого возникают ситуации, когда одним можно, а другим нельзя. Все, что касается официальной европейской политики, конкурс транслирует через культурные ценности. Это видно по отношению к украинской и израильской тематике», — рассказал продюсер.

Jessica Gow/Keystone Press Agency / Global Look Press

По его мнению, Евровидение — это мощный политизированный рычаг в сфере развлечений.

Это международный конкурс с огромным количеством зрителей. Я думаю, что в ближайшие 10 лет риторика шоу не изменится. Политики не откажутся от мощнейшего рычага влияния на зрителей. Павел Рудченко

Продюсер уверен, что система наказаний и штрафов участников в ближайшее время не изменится. Сам конкурс будет плавно умирать, вызывая недоверие со стороны обычных зрителей. Фанаты все чувствуют, с каждым годом все больше негодуют по поводу несправедливых ситуаций. Проект уходит в прошлое, уверен эксперт.

«Такие примеры, когда дисквалифицировали Россию или Белоруссию, показали, что конкурс не оказывает особого влияния на артистов других стран. Исполнители успешно развиваются в других конкурсах развлекательной индустрии. И сейчас мероприятие не считают ступенькой в мировой шоу-бизнес, как это было ранее — в 80–90-е годы. Влияние шоу на карьеру артистов преувеличено», — подытожил продюсер.

О других скандалах и самых ярких номерах Евровидения — в материале 360.ru.