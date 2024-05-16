Штрафы, дисквалификации, игнор. Как и почему EBU наказывает участников Евровидения | 360°

16 мая 2024, 16:26
«Одним можно, другим нельзя». Как EBU наказывает участников Евровидения
Продюсер Рудченко объяснил, как EBU наказывает участников Евровидения
Европейский вещательный союз (EBU) неоднократно повторял, что музыкальный конкурс Евровидение не имеет ничего общего с политикой. Однако тут и там участники шоу позволяют себе вольности: политически окрашенные татуировки, выкрики, одежду. В это же самое время EBU очень по-разному реагирует на каждое из них. Одних конкурсантов игнорирует, других — штрафует, а некоторых — отстраняет от участия, хотя политики в историях исполнителей не было. По какому принципу Европейский вещательный союз раздает наказания и как при всей политизации конкурс остается популярным, выяснил 360.ru.
Политика и музыка в одном флаконе
Во время Евровидения — 2024 украинская делегация оказалась в центре скандала. Рэп-исполнительница Alyona Alyona проникла в зону отдыха для артистов в футболке с надписью в поддержку бойцов ВСУ, которые участвовали в боях на «Азовстали». Рэперша призналась, что намеренно нарушила правила шоу.
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«Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом», — рассказала она.
На этом же конкурсе участника от Нидерландов Йоста Кляйна буквально за день до финала отстранили от участия. Некоторые предположили, что всему виной — его пренебрежительное поведение по отношению к участнице из Израиля Эден Голан на пресс-конференции.
Однако позже выяснилось, что во время одного из прогонов номера исполнитель позволил себе угрожающий жест в сторону фотографа, которая оказалась сотрудницей EBU. При этом, по словам представителей Нидерландов, ни драки, ни какого-либо другого физического контакта между исполнителем и представителем вещательного союза не было. Произошедшее взялась расследовать шведская полиция, из-за чего Кляйна несколько дней не выпускали из страны.
Представители делегации пояснили, что Йост не хотел фотографироваться после выступления, что якобы было оговорено заранее. Однако это не остановило женщину, и она нацелила на него объектив камеры и спровоцировала агрессивную реакцию.
Уже тогда многие, в том числе в Нидерландах, отметили, что наказание, которое понес Кляйн — непомерно суровое для случившегося. Тем более, что другие участники конкурса также позволяли себе политические высказывания и жесты и не только в этом году, но и в другие.
Возникает ощущение, что ссора с сотрудником EBU — грубейшее нарушение, а политические высказывания — пшик. Может быть, именно по этой причине другие участники музыкального соревнования не стесняются выражать свою политическую позицию.
К примеру, в 2024 году гречанка Марина Сатти всем своим видом выражала пренебрежение в адрес участницы из Израиля во время того же самого пресс-подхода с Кляйном. На генеральном прогоне перед финалом француз Slimane не допел песню до конца и выкрикнул: «Все на этом конкурсе должны нести любовь и мир. Все должны быть объединены музыкой».
Кроме того, участница от Ирландии Bambie Thug написала на щеке «Сeasefire» — прекращение огня. Везде политика, однако досталось не всем.
В 2022 году члены украинской группы Kalush призвали помочь «Азовстали» и Мариуполю. Однако EBU не увидел ничего политического в этом и не отстранил участников от конкурса и голосования. Более того, в том году украинцы одержали победу.
В 2022 году белорусскую делегацию не взяли на конкурс за политический подтекст в песне.
Досталось и Израилю. Конкурсная песню Эден Голан пришлось трижды корректировать, пока из нее, по мнению EBU, не убрали любое упоминание политики.
Изначально Эден Голан выступила с песней October Rain, однако EBU увидел в ней отсылку к нападению ХАМАС на Израиль, и слова в композиции заменили. И никакого отстранения от шоу! Как итог, Израиль попал в пятерку лучших исполнителей этого года.
Евровидение может стать политически нейтральным?
Евровидение — это глубоко политизированный конкурс, отметил 360.ru музыкальный продюсер, музыкальный критик, медиаэксперт Павел Рудченко.
«Из-за этого возникают ситуации, когда одним можно, а другим нельзя. Все, что касается официальной европейской политики, конкурс транслирует через культурные ценности. Это видно по отношению к украинской и израильской тематике», — рассказал продюсер.
По его мнению, Евровидение — это мощный политизированный рычаг в сфере развлечений.
Это международный конкурс с огромным количеством зрителей. Я думаю, что в ближайшие 10 лет риторика шоу не изменится. Политики не откажутся от мощнейшего рычага влияния на зрителей.
Павел Рудченко
Продюсер уверен, что система наказаний и штрафов участников в ближайшее время не изменится. Сам конкурс будет плавно умирать, вызывая недоверие со стороны обычных зрителей. Фанаты все чувствуют, с каждым годом все больше негодуют по поводу несправедливых ситуаций. Проект уходит в прошлое, уверен эксперт.
«Такие примеры, когда дисквалифицировали Россию или Белоруссию, показали, что конкурс не оказывает особого влияния на артистов других стран. Исполнители успешно развиваются в других конкурсах развлекательной индустрии. И сейчас мероприятие не считают ступенькой в мировой шоу-бизнес, как это было ранее — в 80–90-е годы. Влияние шоу на карьеру артистов преувеличено», — подытожил продюсер.
О других скандалах и самых ярких номерах Евровидения — в материале 360.ru.
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