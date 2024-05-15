Украинская певица устроила скандал на Евровидении | 360°

Мир 15 мая 2024, 10:52 Украинская певица устроила скандал на Евровидении «Зеркало дня»: на Евровидении оштрафовали украинскую делегацию Jens BÃ�ttner/dpa / Global Look Press

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Организаторы конкурса Евровидение наложили штраф на украинскую делегацию из-за поведения певицы Alyona. Об этом сообщила газета «Зеркало дня».

По информации издания, артистка и ее команда надели футболки с надписью «Свобода защитникам „Азовстали“», несмотря на запрет любых политических заявлений. По словам певицы, охрана тщательно проверяла все вещи, но делегации все-таки удалось попасть зону отдыха для исполнителей в провокационной одежде. Рэперша призналась, что сознательно нарушила правила.

Eugen Kotenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом», — рассказала Alyona.

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев озвучил главный недостаток Евровидения. Он подчеркнул, что конкурс испортился из-за политизации. Он добавил, что на мероприятии между собой разругались артисты, их поклонники и представители прессы.