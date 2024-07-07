Одна из ступеней к системе Оруэлла. Чего ждать от выборов во Франции

Во Франции вечером 7 июля завершится второй тур парламентских выборов. Кто на них победит — не так уж важно. Результат станет просто небольшим системным сбоем, который довольно быстро устранят, заметил в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Современная процедурная демократия — невероятно подлое и омерзительное явление, созданное теми, кто считает себя истинными хозяевами в своих странах. Единственная цель всего процесса — остаться у власти только тем, кто находится в системе.

По сути дела, это и есть самый настоящий тоталитаризм, одна из ступенек к той системе, которую Джордж Оруэлл описал в своем бессмертном романе «1984».

Когда я пишу этот текст, еще не известно, чем закончился второй тут выборов во Франции . Вполне вероятно, что благодаря манипуляциям, которые затеял Эммануэль Макрон и карманные французские леваки, партия Марин Ле Пен не окажется победителем и не сможет сформировать правительство, несмотря на то, что имеет во Франции самый большой вес.

Но важно понимать: не имеет особого значения, кого объявят победителем . Даже если победят правые, это будет лишь небольшим системным сбоем, который без проблем устранят в следующий раз, а сейчас просто минимизируют последствия.

Сделать это будет не очень сложно, так как система остается прежней, и президентская власть все равно принадлежит Эммануэлю Макрону, а Франция — именно президентская республика.

Кстати, победить правому кандидату на выборах президента практически невозможно, потому что хитрыми манипуляциями и привлечением всех системных средств массовой информации все равно сделают так, что выиграет компромиссный, системный кандидат. Иного система просто не допустит.

Конечно, если правительство сформируют правые, что-то сделать им удастся. Но в первую очередь это будет являться перманентным политическим кризисом, и свои решения не смогут в полной мере продвигать ни правительство, ни президент.

У Макрона тут даже преференции, потому что его полномочия выше правительственных. Но как минимум о воинственной риторике ему придется забыть. До тех пор, пока олигархическая система сама себя не отрегулирует.

Самый подлый прием в этой системе — создание коалиций, порой из партий с противоположными политическими платформами. Это является обманом для своих же избирателей в первую очередь, которые голосуют не за коалиции, а за конкретные политические программы.

У Макрона сейчас фактическая коалиция с левыми, но про левых вообще отдельный разговор, потому что не существует никого продажнее них. Система и так, и так получается нежизнеспособной.

В любом случае хорошо, что Франции предстоит жить в условиях политического кризиса. Победят правые, или же победу у них украдут, спокойнее в стране от этого не станет.

А политическая система пусть приближается к одному из своих двух возможных идеалов — либо настоящей демократии, что практически нереально, либо к тому самому «1984».