Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к французам после завершения парламентских выборов и закрытия последних избирательных участков. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

Большинство избирательных участков в воскресенье завершат работу в 19:00 по московскому времени, и лишь в крупных городах их работа продлится до 21:00. Предварительные результаты голосования появятся в это же время.

По информации источника, Макрон обратится к нации, однако окончательное решение будет зависеть от итоговых результатов выбора и представительства его фракции в парламенте.

Сам Макрон при этом заявлял, что вне зависимости от результатов выборов намерен остаться на посту президента до весны 2027 года, когда истечет срок его полномочий.

Ранее СМИ назвали победой для России любой результат выборов во Франции из-за снижения политического влияния партии Макрона.