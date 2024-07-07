Лавров не увидел признаков демократии во французских выборах

Глава МИД России Сергей Лавров заметил, что выборы во Франции не сильно напоминают демократию. Фрагмент беседы с министром опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Уже состоялся первый тур выборов, а всего у них два тура. Второй тур, судя по всему, задумали для манипуляции волеизъявлением в первом туре. Они уговаривают некоторых кандидатов отказаться от участия в выборах, чтобы расчистить возможность, как они утверждают, для победы популистов или консерваторов», — объяснил глава внешнедипломатического ведомства.

Лавров добавил, что, если бы результаты первого тура стали основой для формирования парламента Франции, в стране начались бы серьезные перемены.

По итогам первого тура победу одержала партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен. Второй тур выборов стартовал утром в воскресенье.

Ле Пен пообещала заблокировать отправку французских военных на территорию Украину в случае победы.