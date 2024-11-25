В МИД назвали секретом Полишинеля новость о будущем после России в США

В России уже решили, кто займет должность российского посла в США. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщили представители МИД.
Так в министерстве отреагировали на публикацию «Коммерсанта» о наиболее вероятной кандидатуре на этот пост — директоре департамента Северной Америки МИД, экс-после в Канаде Александре Дарчиеве.
«„Коммерсант“ публикует вчерашние новости. С кандидатурой в Москве определились давно. Уже пара месяцев, как это секрет Полишинеля. Знали все», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее стало известно, кого назначили на пост замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны. Это бывший губернатор Коми Владимир Уйба, Владимир Путин подписал указ о его назначении.
Суд признал Минздрав виновным в деле об индийском антибиотике
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 25 ноября
Момент падения грузового Boeing-737 под Вильнюсом попал на видео
Загоревшийся Superjet смогли посадить в 150 метрах от пожарной части в Анталье
Экс-лидер Абхазии захотел снова стать президентом
Взрыв прогремел у базы под Чугуевом, где натовцы обучали ВСУ
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте