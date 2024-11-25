МИД: в России давно определились с кандидатом на пост посла РФ в США

В России уже решили, кто займет должность российского посла в США. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщили представители МИД.

Так в министерстве отреагировали на публикацию «Коммерсанта» о наиболее вероятной кандидатуре на этот пост — директоре департамента Северной Америки МИД, экс-после в Канаде Александре Дарчиеве.

«„Коммерсант“ публикует вчерашние новости. С кандидатурой в Москве определились давно. Уже пара месяцев, как это секрет Полишинеля. Знали все», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, кого назначили на пост замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны. Это бывший губернатор Коми Владимир Уйба, Владимир Путин подписал указ о его назначении.