Антонова освободили от обязанностей посла в США

Президент России Владимир Путин официально освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Указ главы государства разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«Освободить Анатолия Ивановича Антонова от обязанностей постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», — указали в документе.

В прошлую субботу Антонов специальным рейсом вылетел в Москву, завершение его командировки официально подтвердили в МИД. Он стал послом в США в 2017-м, а в период с 2011 по 2016 год занимал пост заместителя министра обороны России, после чего работал замглавы МИД.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в ближайшее время Россия назначит нового посла вместо Антонова.