Обрушение мостов в России приковало внимание мировых СМИ. Как они написали об этом

Обрушение мостов в Брянской и Курской областях накануне нового раунда переговоров России и Украины приковало внимание мировых СМИ. Как рассказали о трагедии NYT, Politico, Bloomberg и другие ведущие издания — в материале 360.ru

Железнодорожная катастрофа за день до встречи в Стамбуле Автомобильный мост обрушился в Выгоничском районе Брянской области вечером 31 мая, когда под ним проходил пассажирский поезд, следовавший из Климова в Москву. Локомотив и четыре вагона сошли с рельсов. Погибли семь человек, пострадали еще около 100. «Двое из пострадавших, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии», — сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Еще один мост рухнул в ночь на 1 июня в Курской области, когда по нему шел грузовой локомотив. ЧП произошло на однопутном перегоне Остапово — Михайловский Рудник. Там, к счастью, никто не погиб. Но пострадал машинист — с травмами ног его доставили в больницу.

Фото: РИА «Новости»

После обрушения мостов Украина отмолчалась Новость о ЧП в двух российских регионах заняла первые полосы ведущих западных средств массовой информации. Одно из крупнейших в мире международных агентств — Reuters — вынесло материал об этом на главную страницу. Авторы публикации обратили внимание, что ЧП произошло накануне переговоров России и Украины по мирному урегулированию кризиса. «Украина пока не прокомментировала инциденты, которые произошли всего за день до того, как США потребовали от России и Украины сесть за стол прямых переговоров в Стамбуле», — отметили в материале. Американская газета The New York Times не стала связывать обрушение моста с российско-украинским конфликтом, однако упомянула, что военная разведка Украины отчиталась о подрыве российского поезда с топливом в Запорожской области. «Это заявление не может быть подтверждено независимыми источниками», — указали в публикации.

Фото: РИА «Новости»

The Washington Post привела комментарий сенатора Андрея Клишаса, который после случившегося назвал нынешнее украинское правительство террористической группой. «Украина давно утратила признаки государства и превратилась в террористический анклав — без границ, без легитимных органов власти и законов», — писал он в Telegram-канале. Получить комментарии у украинских Минобороны и МИД на момент публикации материала американской газете не удалось. Авторы статьи отметили, что ведомства никак не отреагировали на их обращения. Кто из СМИ назвал обрушения мостов в Брянской и Курской областях диверсиями Агентство Bloomberg выпустило довольно сдержанный материал о случившемся, в котором привело официальные данные российских ведомств о крушении поездов и отметило, что связь между ними пока не установили.

Фото: РИА «Новости»

Куда более однозначная публикация вышла у Politico. Издание опубликовало статью с заголовком «Перед запланированными мирными переговорами в приграничных российских регионах подорвали мосты». Об украинской диверсии заявил немецкий телеканал ZDF. Он подчеркнул, что за последние месяцы Брянская и Курская области неоднократно становились целями для ВСУ, а железные дороги являются стратегически важными объектами. «Почему железные дороги — это важная цель для диверсий? Основная часть поставок для российской армии на Украине происходит по рельсам», — пояснили журналисты.