Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области возросло до 97

В результате обрушения автомобильного моста на пассажирский поезд в Брянской области число пострадавших возросло до 97 человек. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

В настоящее время в больницах находятся 64 человека, среди них четверо детей, уточнил источник. В результате ЧП погибли семь человек.

В Выгоничском районе Брянской области в ночь на 1 июня обрушился автомобильный мост. Обломки объекта упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва, с рельсов сошли вагоны и локомотив.

Специалисты МЧС оказали помощь госпитализированным в брянские больницы, а также сопровождали переведенных на лечение в Москву.

Восемь психологов МЧС оказали экстренную помощь в 22 случаях. На месте обрушения моста ведомство задействовало 72 спасателя и 12 единиц техники.

После происшествий на железной дороге и атак беспилотников в ряде российских регионов ночью 1 июня власти Липецкой и Тульской областей, а также Бурятии приняли решение об усилении мер безопасности.