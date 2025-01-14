Темы многополярности, отношений с Западом и конфликта на Украине стали одними из главных на пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Главное об итогах работы российской дипломатии за 2024 год — в материале 360.ru.

Отношения России и США Одним из основных блоков пресс-конференции стали отношения России с США. Лавров на примере новых ограничений Соединенных Штатов по экспорту микрочипов отметил, что Запад не может преодолеть «инерцию своего тотального превосходства», хотя среди мирового большинства давно появились сильные конкуренты. «Они (нынешние элиты Запада. — прим. ред.) скользят по наклонной плоскости, пытаясь перекрыть дорогу конкурентам в экономике», — сказал глава МИД. США готовы на все, чтобы избежать конкуренции даже в области энергетики. Лавров заявил, что американское правительство дало согласие на осуществление террористических атак против энергетической инфраструктуры.

Они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас, вслед за «Северными потоками», еще и «Турецкий поток» вывести из строя. Сергей Лавров

Администрация Байдена продолжает вводить новые санкции против России в сфере энергетики. Но тем самым, по словам Лаврова, она только подложит свинью как Сербии, так и новой администрации Дональда Трампа.

Фото: РИА «Новости»

Планы и заявления Трампа Когда Трамп вступит в должность президента США, в МИД будут пристально наблюдать за методами его работы. Лавров напомнил о цели политика сделать Америку «еще более великой». «Надо будет очень внимательно смотреть, какими методами эта цель будет достигаться», — подчеркнул он. Министр добавил, что Трамп первым на Западе честно признал, что в НАТО врали, давая обещания не расширяться на восток. Его окончательную позицию по вопросу Украины Россия изучит после того, как состоится инаугурация и избранный президент США более точно сформулирует свое мнение. Пока никаких предложений от команды Трампа по встрече с российским лидером Владимиром Путиным не поступало.

Фото: РИА «Новости»

Украинский кризис и действия России Жители Крыма, Донбасса и Новороссии не могли видеть законную власть в пришедших нацистах. Законы против русского языка на Украине приняли задолго до начала СВО, напомнил Лавров.

Мы не про земли, мы про людей, которые столетиями на этих землях жили, поднимали их с нуля, строили города, заводы и порты. И этих людей украинский режим, который пришел к власти через незаконный госпереворот, просто объявил террористами, когда они отказались этот госпереворот принять, и повел тотальное наступление на все русское, что веками составляло суть тех территорий. Сергей Лавров

Министр напомнил, что России пришлось отражать начатую против нее коллективным Западом атаку. Страну просто восприняли как очередного конкурента на международной арене. «Их главная цель — ослабить Россию в геополитическом плане, создавая на ее границах, на ее территориях прямые военные угрозы <…> в попытке подсечь наш стратегический потенциал», — сказал он.

Присоединят ли Гренландию к США? Лавров высказался и о возможной судьбе Гренландии, которую Трамп хочет присоединить к США. Глава МИД России напомнил о записанном в Уставе ООН праве наций на самоопределение. «Для начала надо послушать гренландцев. Так же как мы, будучи соседями с другими островами, полуостровами и землями, послушали мнение жителей Крыма, Донбасса и Новороссии», — сказал Лавров. Министр подчеркнул, что по Уставу ООН нация, являющаяся частью более крупного государства, имеет право самоопределиться и в данном случае этому никто не должен препятствовать. «Не так, как испанцы поступили с Каталонией, как с Шотландией поступают», — указал дипломат.

Фото: РИА «Новости»

Россия не уходит с Ближнего Востока Лавров также не согласился с мнением о том, что после событий в Сирии на Ближнем Востоке всем руководят США.

Мы не уходим с Ближнего Востока Сергей Лавров

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подпишут после переговоров 17 января Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он не направлен против какого-либо другого государства, пояснил Лавров. «Данный договор, как, кстати, и наш договор с КНДР, не направлен против какой бы то ни было страны и носит конструктивный характер, нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана в различных частях света, способности к тому, чтобы развивать экономику, решать социальные вопросы и обеспечивать надежно обороноспособность», — заключил глава МИД.