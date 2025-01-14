Лавров: договор о партнерстве с Ираном не направлен против третьих стран

Договор о всеобъемлющем партнерстве, который подпишут в Москве 17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан, не будет направлен против третьих стран. Об этом заявил на пресс-конференции российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Данный договор, как, кстати, и наш договор с КНДР, не направлен против какой бы то ни было страны и носит конструктивный характер», — подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что благодаря этому соглашению Россия и Иран смогут лучше развивать собственные экономики и повышать обороноспособность.

О предстоящем подписании договора пресс-служба Кремля сообщила накануне. Пезешкиан прибудет в Москву с официальным визитом, обсудит с Путиным перспективы сотрудничества, а затем главы двух государств подпишут соглашение и выступят на пресс-конференции.