Квартиры в «Сити» и собственный бизнес. Что известно о жизни Башара Асада в Москве

Экс-президент Сирии Башар Асад обосновался в Москве после того, как власть в его стране перешла к оппозиции. Зарубежные СМИ писали, что задолго до свержения он вывозил валюту наличными и скупил десятки квартир в российской столице. Где живет изгнанник и его многочисленные родственники, чем собирается заниматься — в материале 360.ru.

Переезд семьи Башара Асада в Москву Недавно стало известно, что экс-президент Сирии Башар Асад планирует вернуться к своей первой профессии. Еще в молодости, во времена жизни в Лондоне, он был преуспевающим окулистом, вот и собирается открыть в России частную офтальмологическую клинику. Правда, по специальности политик последний раз работал почти четверть века назад. Дети Асада учатся в МГУ, а старший сын Хафез недавно защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата физико-математических наук. Жена бывшего сирийского правителя Асма лечится в Москве от рака, который ей повторно диагностировали в мае этого года.

Фото: Президент Сирии Башар Асад на Внеочередном арабском и исламском саммите в Саудовской Аравии, 11 ноября 2024 года. SPA / Global Look Press

Похоже, Асад подозревал, что его власти наступит конец. Журналисты обнаружили документы, которые показали: с 2018 по 2019 год сирийская сторона переправила в Москву самолетами примерно две тонны банкнот по 100 долларов и 500 евро. Об этом сообщил британский деловой ежедневник Financial Times. За полтора года таких «денежных» рейсов было более двух десятков. Так, в российские банки, как утверждают западные СМИ, перекочевало приблизительно 250 миллионов долларов.

Фото: Митинг в поддержку президента Сирии Башара Асада в центре Дамаска, 13 ноября 2011 года. Xh / Global Look Press

Кстати, говорят, что супруга бывшего сирийского президента Асма Асад 10 лет возглавляла некий секретный президентский экономический совет в Сирии. Благодаря этому даже при пустой казне Асады и их ближайшие соратники имели личный контроль над остатками экономики страны и контрабандой топливом. Разумеется, пока все это только слова без единого документального подтверждения. Тем не менее то, что в последние годы простые сирийцы жили в нищете, а в стране царили бешеная инфляция и безработица, — факт.

Фото: Рынок в Дамаске. Ammar Safarjalani/XinHua / Global Look Press

Что есть у Асадов в России Британские журналисты сообщили, что Асад не хотел перебираться жить в Россию, но понимал: вероятность нежеланного переезда велика — ему противостояли мощные игроки, теневые и не слишком. Поэтому вместе с домочадцами глава арабской республики начал загодя вкладываться в московскую недвижимость. Еще в 2019 году появилась информация, что семья Махлуф — родственники экс-президента по материнской линии — в первые годы Гражданской войны в Сирии через подставные компании приобрела не менее 18 апартаментов в высотках «Москва-Сити».

Фото: Комплекс «Москва-Сити» (слева направо): «Набережная», две башни «Город Столиц» («Москва» и «Санкт-Петербург»), «Империя», «Меркурий Сити» и «Эволюция». Uwe Kazmaier / Global Look Press

Общая площадь жилья — 1342 квадратных метра стоимостью более 40 миллионов долларов США. Эксперты полагают, что в одном из пентхаусов башен «Город Столиц» и обосновался экс-президент с семьей. Официальных подтверждений этому нет. Зато известно, что квартира на 20-м этаже оформлена на Кинду Махлуф, жену двоюродного брата Асада и бывшего главу управления сил безопасности Сирии Хафеза Махлюфа. На нем самом числится жилплощадь на 60-м этаже. Двумя этажами ниже — собственность жены старшего брата Рами Махлуфа — Разан Осман. Ее сестра, в свою очередь, владеет квартирой на 54-м этаже небоскреба.

Фото: Башар Асад с женой Асмой. Syrian Presidency/Keystone Press Agency / Global Look Press

На 28-м этаже поселились, каждый в своих апартаментах, еще два кузена Асада: экс-майор сирийской разведки Ияд Махлуф и его брат-близнец Ихаб. Они же два года назад основали в Москве компанию по покупке, продаже и аренде недвижимости под названием «Завелис Сити» с офисом недалеко от дома — на Пресненской набережной. По открытым данным, Махлуф (или Махлоуф И.) — также учредитель в ООО «Эсти» с 21 марта 2018-го и ООО «Групп Глобал» с 15 марта 2018-го. Не считая недвижимости в «Сити», кузены и прочие родственники Асада стали хозяевами как минимум 20 квартир в разных точках российской столицы.

Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency / Global Look Press

Зарубежные активы Асадов Помимо всего перечисленного, у семьи экс-президента есть недвижимость на 43 миллиона долларов в Дубае, квартиры в Румынии и 18 счетов в филиалах банка HSBC на Каймановых и Британских Виргинских островах. Американцы утверждают, что им удалось обнаружить зарубежные активы у семьи жены Асада, его матери Анисы Махлуф и дяди Рифата. Последний владел имуществом во Франции на сумму около 90 миллионов евро, писала газета The Wall Street Journal. Однако в 2019 году парижский суд конфисковал эти активы. По словам юристов, они полагали, что семья Махлуф будет получать доход от этих вложений и по мере необходимости финансировать Асада, находящегося под санкциями Евросоюза и США.