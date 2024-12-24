Как «роза пустыни» стала «королевой ада». История первой леди Сирии Асмы Асад
Западный мир называл Асму Асад «королевой ада». Ее обвиняли в пособничестве терроризму, распускали слухи, будто она собирается разводиться с мужем. Но жена изгнанного президента Сирии Башара Асада не тратила времени на оправдания. Все, что известно об этой незаурядной женщине, — в материале 360.ru.
Биография Асмы аль-Асад
Асма Фаваз Ахрас родилась в августе 1975 года в Великобритании. Ее родители — сирийцы, мусульмане-сунниты, работали в Лондоне.
Отец Фавас Ахрас был кардиологом больницы Кромвеля, а потом и частной медклиники на Харли-стрит. Мать Сахар Отри аль-Ахрас — дипломат в отставке, ранее служила первым секретарем в посольстве Сирии.
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Будущая первая леди Сирии выросла на западе Лондонa. Ходила в среднюю школу совместного обучения при Церкви Англии в Твайфорде, затем — в частное заведение для девочек Queen’s College, а после получила степень бакалавра в области компьютерных наук и французской литературы в King’s College London.
Собственно, на этом Асма останавливаться не собиралась. Устроилась работать в Deutsche Bank, потом трудилась в американском транснациональном финансовом конгломерате J. P. Morgan и планировала получить степень магистра делового администрирования в Гарвардском университете. Но сбыться этим мечтам было не суждено.
Во время отпуска у своей тети в Дамаске в 2000 году Асма Фаваз Ахрас повстречала лондонского знакомого, окулиста Башара. После смерти старшего брата тот стал наследником президента Хафеза Асада. Молодые люди влюбились, в том же году справили свадьбу и уехали жить на родину — в Сирию.
За что боролась первая леди Сирии
Сразу после свадьбы Асма Асад объездила почти все сирийские провинции, чтобы поговорить с людьми и выяснить, чего они ждут от правительства. Хотя жена президента воспитывалась в Европе и поначалу не слишком хорошо владела арабским языком, она, в отличие от мужа-алавита, представляла суннитское большинство.
Поэтому многие эксперты надеялись, что новая власть будет не только проводить нужные стране реформы, но и не забывать о традициях. Первая леди активно поддерживала социальные и экономические новшества, создала благотворительный «Сирийский траст развития».
Асма Асад старалась дать женщинам больше прав, в том числе на образование. Она контролировала значительную часть делового и банковского секторов, морской промышленности, телекоммуникаций и недвижимости. Однако всю эту деятельность пришлось заморозить после начала гражданской войны в 2011 году.
Скандал с «розой в пустыне»
Как раз в марте 2011 года журнал Vogue выдал статью «Роза в пустыне». Джоан Бак, фешен-журналистка, описала Асму Асад как «редкое сочетание: худая, длинноногая красавица с тренированным аналитическим умом, которая одевается с хитрой сдержанностью» и назвала «самой свежей и притягательной из первых леди».
Вот только официально США болели за тех, кто выступал против президента Сирии. Американцам рассказывали о жестоких репрессиях режима Асада, «кровавую гэбню», то есть, простите, происки сирийских спецслужб, пытки, убийства оппозиции и прочие ужасы. А тут взяли и похвалили жену тирана за то, что она молода и красива.
Разразился скандал. Дошло даже до обвинений, что семья Асада платила некой вашингтонской фирме пять тысяч долларов в месяц за роль посредника между журналом и Асмой. Автор текста публично оправдывалась, каялась, винила во всем редакцию глянца и называла недавнюю «розу» «первой леди из ада».
Кампания против Асмы Асад
Даже когда скандал постепенно схлопнулся, западные либеральные СМИ продолжили раздувать тему «жена отвечает за своего мужа» и пеняли Асме Асад за то, что она никак не комментирует (читай — не критикует) действия супруга. В конце концов редакция The Times получила письмо, где избранница президента Сирии рассказала о своей работе.
Она пояснила, что постоянно поддерживает благотворительные организации, помогает развитию сельских районов и утешает жертв насилия. Журналистам также напомнили, что «президент — президент Сирии, а не фракции сирийцев, и первая леди поддерживает его в этой роли».
Ответ не заставил себя ждать: Европейский союз заморозил активы Асмы, наложил запрет на поездки для нее и других близких членов семьи президента Сирии. Дошло до удивительного: жены немецкого и британского послов в ООН записали видео, где призвали Асад приструнить мужа и заставить его «выступить за мир».
Тут, кстати, припомнили отца Асмы — Фаваса Ахраса. The Guardian опубликовала якобы перехваченные электронные письма, в которых он «консультировал президента Сирии из Великобритании во время подавления антиправительственных протестов» и давал советы, как лучше опровергнуть нелицеприятные видеокадры преступлений солдат.
Доказательства подлинности всей истории остались лишь на словах, но кого в «свободном мире» это волнует?
Интересно
Некоторое время Асма не появлялась на публике, это породило слухи о ее отъезде из страны — ведь запретить жене Асада вернуться в Великобританию никто не мог, а британский паспорт она сохранила. Но первая леди вышла в свет и заявила: «Я была здесь вчера, я здесь сегодня и я буду здесь завтра».
Асад продолжала работать с благотворительностью. Активисты ее организации Syria Trust for Development даже получили места в сирийском парламенте. Не все в правительстве были этому рады, а кое-кто надеялся, что «в случае чего» Асма может стать отличной и более сговорчивой заменой президенту.
Личная жизнь Асмы Асад
У Асмы и Башара Асадов трое детей: 20-летний Карим, 21-летняя Зейн и 23-летний Хафез. Старший сын в нынешнем году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата физико-математических наук. Годом ранее он окончил магистратуру мехмата МГУ с красным дипломом.
В 2018-м у первой леди Сирии выявили рак груди на ранней стадии. Лечение заняло год. Спустя шесть лет, в мае 2024-го, стало известно, что болезнь вернулась: женщине диагностировали острый миелоидный лейкоз. Эта болезнь лечится химиотерапией, в случае рецидива — пересадкой стволовых клеток (но может сработать лишь один раз).
Где Асма Асад сейчас
Когда оппозиция захватила власть в Сирии, Башар Асад с семьей улетел в Россию. На днях турецкое отделение CNN со ссылкой на свои источники сообщило, что Асма подала на развод с мужем и собирается уехать из Москвы в Лондон. Однако Фавас Ахрас заявил, что это пустые слухи: его дочь получает в России наилучшее возможное лечение, уточнило Daily Beast. Информацию подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Кстати, о британском гражданстве. В марте 2021 года власти Великобритании начали расследование против жены президента Сирии: внезапно ее заподозрили в подстрекательстве к терактам. Где, когда и что конкретно она сказала и сделала — тайна следствия. Но это может стоить паспорта королевства и возможности въезда туда.