Как «роза пустыни» стала «королевой ада». История первой леди Сирии Асмы Асад

Западный мир называл Асму Асад «королевой ада». Ее обвиняли в пособничестве терроризму, распускали слухи, будто она собирается разводиться с мужем. Но жена изгнанного президента Сирии Башара Асада не тратила времени на оправдания. Все, что известно об этой незаурядной женщине, — в материале 360.ru.

Биография Асмы аль-Асад Асма Фаваз Ахрас родилась в августе 1975 года в Великобритании. Ее родители — сирийцы, мусульмане-сунниты, работали в Лондоне. Отец Фавас Ахрас был кардиологом больницы Кромвеля, а потом и частной медклиники на Харли-стрит. Мать Сахар Отри аль-Ахрас — дипломат в отставке, ранее служила первым секретарем в посольстве Сирии.

Интересно Семья Ахрасов родом из города Хомс, который древние греки называли Эмесом. До начала беспорядков в 2011 году он был третьим городом по величине в Сирии — крупный промышленный центр с населением более 600 тысяч человек. Там располагалась Военная академия, которую окончили президенты Хафез и Башар Асады. После начала гражданской войны и трехлетней осады большая часть Хомса была опустошена. Сейчас город захвачен оппозицией. Семья Ахрасов родом из города Хомс, который древние греки называли Эмесом. До начала беспорядков в 2011 году он был третьим городом по величине в Сирии — крупный промышленный центр с населением более 600 тысяч человек. Там располагалась Военная академия, которую окончили президенты Хафез и Башар Асады. После начала гражданской войны и трехлетней осады большая часть Хомса была опустошена. Сейчас город захвачен оппозицией.

Будущая первая леди Сирии выросла на западе Лондонa. Ходила в среднюю школу совместного обучения при Церкви Англии в Твайфорде, затем — в частное заведение для девочек Queen’s College, а после получила степень бакалавра в области компьютерных наук и французской литературы в King’s College London. Собственно, на этом Асма останавливаться не собиралась. Устроилась работать в Deutsche Bank, потом трудилась в американском транснациональном финансовом конгломерате J. P. Morgan и планировала получить степень магистра делового администрирования в Гарвардском университете. Но сбыться этим мечтам было не суждено. Во время отпуска у своей тети в Дамаске в 2000 году Асма Фаваз Ахрас повстречала лондонского знакомого, окулиста Башара. После смерти старшего брата тот стал наследником президента Хафеза Асада. Молодые люди влюбились, в том же году справили свадьбу и уехали жить на родину — в Сирию.

Фото: Президент Сирии Башар Асад и первая леди Асма Асад в аэропорту Пекина, 21 сентября 2023 года. Syrian Presidency / Global Look Press

За что боролась первая леди Сирии Сразу после свадьбы Асма Асад объездила почти все сирийские провинции, чтобы поговорить с людьми и выяснить, чего они ждут от правительства. Хотя жена президента воспитывалась в Европе и поначалу не слишком хорошо владела арабским языком, она, в отличие от мужа-алавита, представляла суннитское большинство. Поэтому многие эксперты надеялись, что новая власть будет не только проводить нужные стране реформы, но и не забывать о традициях. Первая леди активно поддерживала социальные и экономические новшества, создала благотворительный «Сирийский траст развития». Асма Асад старалась дать женщинам больше прав, в том числе на образование. Она контролировала значительную часть делового и банковского секторов, морской промышленности, телекоммуникаций и недвижимости. Однако всю эту деятельность пришлось заморозить после начала гражданской войны в 2011 году.

Фото: Асма Асад во время визита в школу Дамаска, 9 января. 2013 год. Zhang naijie / Global Look Press

Скандал с «розой в пустыне» Как раз в марте 2011 года журнал Vogue выдал статью «Роза в пустыне». Джоан Бак, фешен-журналистка, описала Асму Асад как «редкое сочетание: худая, длинноногая красавица с тренированным аналитическим умом, которая одевается с хитрой сдержанностью» и назвала «самой свежей и притягательной из первых леди». Вот только официально США болели за тех, кто выступал против президента Сирии. Американцам рассказывали о жестоких репрессиях режима Асада, «кровавую гэбню», то есть, простите, происки сирийских спецслужб, пытки, убийства оппозиции и прочие ужасы. А тут взяли и похвалили жену тирана за то, что она молода и красива. Разразился скандал. Дошло даже до обвинений, что семья Асада платила некой вашингтонской фирме пять тысяч долларов в месяц за роль посредника между журналом и Асмой. Автор текста публично оправдывалась, каялась, винила во всем редакцию глянца и называла недавнюю «розу» «первой леди из ада».

Фото: Асма Асад в Софии, 9 октября 2010 года. mt5 / Global Look Press

Кампания против Асмы Асад Даже когда скандал постепенно схлопнулся, западные либеральные СМИ продолжили раздувать тему «жена отвечает за своего мужа» и пеняли Асме Асад за то, что она никак не комментирует (читай — не критикует) действия супруга. В конце концов редакция The Times получила письмо, где избранница президента Сирии рассказала о своей работе. Она пояснила, что постоянно поддерживает благотворительные организации, помогает развитию сельских районов и утешает жертв насилия. Журналистам также напомнили, что «президент — президент Сирии, а не фракции сирийцев, и первая леди поддерживает его в этой роли».

Фото: Жены президентов Турции и Сирии Эмине Эрдоган и Асма Асад в Стамбуле. imago stock&people / Global Look Press

Ответ не заставил себя ждать: Европейский союз заморозил активы Асмы, наложил запрет на поездки для нее и других близких членов семьи президента Сирии. Дошло до удивительного: жены немецкого и британского послов в ООН записали видео, где призвали Асад приструнить мужа и заставить его «выступить за мир». Тут, кстати, припомнили отца Асмы — Фаваса Ахраса. The Guardian опубликовала якобы перехваченные электронные письма, в которых он «консультировал президента Сирии из Великобритании во время подавления антиправительственных протестов» и давал советы, как лучше опровергнуть нелицеприятные видеокадры преступлений солдат. Доказательства подлинности всей истории остались лишь на словах, но кого в «свободном мире» это волнует?

Интересно На следующий день после падения режима Асада, то есть 9 декабря 2024 года, Фавас Ахрас получил свои персональные санкции от Министерства финансов США за «оказание поддержки и содействия Башару Асаду в финансовых вопросах, уклонение от санкций и усилия по обеспечению международного политического взаимодействия». Вновь никто не стал что-либо доказывать. На следующий день после падения режима Асада, то есть 9 декабря 2024 года, Фавас Ахрас получил свои персональные санкции от Министерства финансов США за «оказание поддержки и содействия Башару Асаду в финансовых вопросах, уклонение от санкций и усилия по обеспечению международного политического взаимодействия». Вновь никто не стал что-либо доказывать.

Некоторое время Асма не появлялась на публике, это породило слухи о ее отъезде из страны — ведь запретить жене Асада вернуться в Великобританию никто не мог, а британский паспорт она сохранила. Но первая леди вышла в свет и заявила: «Я была здесь вчера, я здесь сегодня и я буду здесь завтра». Асад продолжала работать с благотворительностью. Активисты ее организации Syria Trust for Development даже получили места в сирийском парламенте. Не все в правительстве были этому рады, а кое-кто надеялся, что «в случае чего» Асма может стать отличной и более сговорчивой заменой президенту.

Фото: Асма Асад на сборе урожая дамасских роз, 25 мая 2023 года. Syrian Presidency / Global Look Press

Личная жизнь Асмы Асад У Асмы и Башара Асадов трое детей: 20-летний Карим, 21-летняя Зейн и 23-летний Хафез. Старший сын в нынешнем году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата физико-математических наук. Годом ранее он окончил магистратуру мехмата МГУ с красным дипломом. В 2018-м у первой леди Сирии выявили рак груди на ранней стадии. Лечение заняло год. Спустя шесть лет, в мае 2024-го, стало известно, что болезнь вернулась: женщине диагностировали острый миелоидный лейкоз. Эта болезнь лечится химиотерапией, в случае рецидива — пересадкой стволовых клеток (но может сработать лишь один раз).

Фото: Асма Асад в Центре диагностики и лучевой терапии, Дамаск, 5 июня 2023 года. / Global Look Press

Где Асма Асад сейчас Когда оппозиция захватила власть в Сирии, Башар Асад с семьей улетел в Россию. На днях турецкое отделение CNN со ссылкой на свои источники сообщило, что Асма подала на развод с мужем и собирается уехать из Москвы в Лондон. Однако Фавас Ахрас заявил, что это пустые слухи: его дочь получает в России наилучшее возможное лечение, уточнило Daily Beast. Информацию подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков. Кстати, о британском гражданстве. В марте 2021 года власти Великобритании начали расследование против жены президента Сирии: внезапно ее заподозрили в подстрекательстве к терактам. Где, когда и что конкретно она сказала и сделала — тайна следствия. Но это может стоить паспорта королевства и возможности въезда туда.