Cын президента и внезапный преемник. Как Башар Асад управлял Сирией и что ждет ее дальше

Вооруженная оппозиция после успешного и непродолжительного наступления захватила власть в Сирии: перед этим президент Башар Асад провел переговоры с некоторыми участниками конфликта и принял решение уйти с поста. Об истории Асада, почему народ перестал поддерживать его и что будет с арабской республикой теперь — в материале 360.ru.

Биография Башара Асада Башар Хафез аль-Асад родился в сентябре 1965 года в Дамаске. Он был третьим среди пятерых детей Анисы и Хафеза аль-Асада. Глава семейства несколько раз очень удачно участвовал в госпереворотах и последовательно получил должности командующего военно-воздушными силами, министра обороны, а потом и 16-го президента Сирии. Асад-старший правил страной с 1971 года, имя его преемника было предопределено. Старший ребенок на эту роль не годился — Бушру угораздило родиться девочкой. Так что вся надежда была на первого сына Басиля. Башара и младших братьев, Меджида и Махера, никто в расчет не брал.

Фото: Семья Асадов. Слева направо: стоит отец Хафез Асад, перед ним стоят Башар и Махер, сидит мать Аниса, дальше стоят Маджид, Бушра и Басиль, 70-е года XX века / Википедия 1/2 Фото: Сидят: Хафез Асад с женой, стоят слева направо: Махер, Башар, Басиль, Меджид и Бушра, 1992 или 1993 год / Global Look Press 2/2

Все отпрыски правителя Сирии получили хорошее образование. Бушра выучилась на фармацевта, Меджид стал инженером-электриком, Махер изучал машиностроение и предпринимательство, но в итоге выбрал военную карьеру, увлекся боевыми искусствами. Басиль учился на инженера, хотя в конце концов тоже стал военным.

Интересно Башар с красным дипломом окончил Дамасский университет по специальности «врач-офтальмолог» и отправился работать в военный госпиталь. Через пару лет практики решился поехать на стажировку в лондонский офтальмологический центр Western Eye Hospital, благо свободно владел английским и французским языками. Башар с красным дипломом окончил Дамасский университет по специальности «врач-офтальмолог» и отправился работать в военный госпиталь. Через пару лет практики решился поехать на стажировку в лондонский офтальмологический центр Western Eye Hospital, благо свободно владел английским и французским языками.

За рубежом Асад жил и работал под чужим именем, увлекался информатикой. Так продолжалось до 21 января 1994 года. В тот день рано утром Mercedes-Benz его старшего брата со скоростью более 200 километров в час вылетел с окружной автострады и ударился об ограждение. Басиль был не пристегнут и погиб на месте. Так Башар Асад оказался первым наследником. Его отец умер от сердечного приступа 10 июня 2000 года, во время телефонного разговора с премьер-министром Ливана Селимом Хоссом. Президента, который правил Сирией 30 лет, похоронили в родной деревне Кардаха, в мавзолее, рядом со старшим сыном.

Фото: Забрызганный кровью бюст Хафеза Асада. Qin Hai shi / Global Look Press

Уже на следующий день после смерти Хафеза Асада Башару Асаду присвоили звание генерал-лейтенанта и назначили верховным главнокомандующим армии. Он не подходил по возрасту (лидеру страны по Конституции должно было быть как минимум 40 лет), но сирийский парламент быстро изменил закон для 34-летнего наследника. Уже 20 июня на съезде правящей партии Башара Асада избрали генеральным секретарем и выдвинули единственным кандидатом в главы республики. Спустя неделю его кандидатуру одобрил парламент. В стране провели референдум, и новый правитель набрал 97,29% голосов. Спустя семь лет трюк с безальтернативными выборами повторили: 27 мая 2007-го в Сирии снова прошел референдум, вопрос людям задали только один: «Доверяете ли вы управление страной Башару Асаду до 2014 года?» Доверили: ответов «да» было чуть больше, чем в первый раз.

Фото: Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад, 17 мая 2018 года, Сочи, Kremlin Pool / Global Look Press

Сирия Башара Асада Башар Асад старался быть максимально мягким (насколько это было возможно в его стране) президентом. Очевидцы вспоминают, что он поначалу не преследовал за критику и был довольно толерантным по отношению к другим религиям. Даже сирийские евреи легально ходили в синагогу, пока в 2014 году ее не разрушили те, кто сейчас пришел к власти.

Интересно Сам Асад, как и его отец, относился к алавитам. Эта религия возникла в IX веке. Ее адепты почитали божественную троицу: Али, Мухаммеда и сподвижника пророка, что первым принял ислам, — Салмана аль-Фариси. Сам Асад, как и его отец, относился к алавитам. Эта религия возникла в IX веке. Ее адепты почитали божественную троицу: Али, Мухаммеда и сподвижника пророка, что первым принял ислам, — Салмана аль-Фариси.

Асад освободил многих политических заключенных, которых посадил за решетку еще его родитель. Разрешил работать правозащитникам и открывать частные банки, чего раньше в Сирии не было, снизил налоги для бизнеса, старался развивать туризм. В итоге экономика арабской республики стала расти.

Фото: Сирийцы на митинге в поддержку президента Башара Асада, Дамаск, 25 марта 2011 года / Global Look Press

Как только вооруженная оппозиция стала показывать зубы, президент, которого за мягкость считали мямлей, быстро проявил себя жестким правителем и позвал на помощь дружественные страны. Это помогло на некоторое время обуздать боевиков (тем более что многочисленные ОПГ грызлись между собой). Потом начался застой. Реформы кончились, разрослась страшная коррупция. Валюту меняли исключительно на черном рынке, так как официальный курс был курам на смех. Власти, конечно, гоняли перекупщиков, но это не помогало. Цены росли с космической скоростью, и об успехах в экономике все скоро забыли. Электричество и то было в дефиците.

Фото: Бойцы вооруженной оппозиции Сирии. Tong Lian / Global Look Press

Сирия жила крайне бедно. Это у президента и его свиты дети могли учиться в МГУ и посиживать в барах — простому крестьянину такое и не снилось. Однако многие эксперты уверены, что вина за такое аховое положение дел лежит не только на Асаде, но и на его помощниках-советниках, которые тщательно ограждали Асада от плохих известий. Результат все мы знаем. Люди устали от нищеты, от гражданской войны, что длилась с 2011 года. Военные — кто за взятки, а кто из любви к искусству — просто не стали мешать оппозиционерам захватывать власть. Однако надежд на то, что теперь в Сирии наступит «на земли мир, в человецех благоволение» очень мало.

Фото: Syrian Presidency/Xinhua / Global Look Press

Оппозиция Сирии копирует «Талибан»* Сирийская оппозиция захватила власть за 13 дней. Раньше они позиционировали себя буквально как головорезы и демонстрировали, как убивают неверных, напомнил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов. Но сегодня революционеры изменили методы и показывают себя с дружелюбной стороны.

Можно в пример привести тот же самый Афганистан. Талибы, когда захватили власть, везде дали приказ никого не трогать. Сейчас они дипломатичные, просят мировое сообщество, чтобы их приняли как законное государство. То есть полностью адаптировались. Маис Курбанов

Новой власти в Сирии нужно мировое признание, хорошие дипломатические отношения. Скорее всего, в республике будет наполовину шариат, наполовину светская форма правления, как в Пакистане, предположил политолог. Можно говорить об исламской парламентской республике с постоянным духовным лидером и сменяемым президентом.

Фото: Сирийская девочка празднует смену власти. Murat Kocabas / Global Look Press

Какой будет новая власть в Сирии Премьер-министр Мухаммед Гази аль Джалали остался в Сирии и заявил о готовности сотрудничать с новым правительством. Курбанов заверил, что этого политика явно оставят: сейчас он нужен оппозиционерам. «Те, кто пришли к власти, не дураки. Они же работали вместе с Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, США, которые их как раз обеспечивали, вот их и слушают. Конечно, стараются оформить передачу власти максимально законно», — пояснил политолог.

По словам собеседника 360.ru, алавитам, к которым относится семья Асада, пока ничего не угрожает — оппозиционеры стараются показать, как они миролюбивы и с пониманием относятся ко всем религиям. Да, раньше и их, и курдов ждало истребление. Но отныне в моде другая политика. «Тем не мене я думаю, что новое правительство в Сирии будет недолго. Они хотят халифат, положили глаз на Ирак. Однако если начнут с ним воевать, Ирак очень быстро разберется», — подытожил Курбанов.

* Движение «Талибан» признано террористической организацией в России.