Американский супергерой Джей Ди Вэнс. Почему России нельзя недооценивать его

Трампизм стал полноценным объектом изучения. Политологи всего мира гадают, что это за явление, существует ли оно. Но в тени находится человек, благодаря которому, вероятно, и стала возможной победа Дональда Трампа на выборах. Это Джей Ди Вэнс — новый вице-президент США. Для России игнорирование его фигуры неосмотрительно, ведь в своей стране этот политик получил сумасшедшую популярность и имеет высокие шансы стать следующим ее лидером. И готов прилететь в Москву на переговоры.

Кто такой Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс — молодой политик консервативных взглядов, ему 40 лет, у него жена индианка и веселая мать. Это все, что мы знаем о вице-президенте страны, с которой состоим в противостоянии уже много лет. Но велика вероятность, что именно Вэнс станет следующим президентом США. Во-первых, Дональд Трамп элементарно пожилой, может заболеть или умереть. Во-вторых, мы видим, что в традиции США последних лет — участие вице-президентов в избирательной гонке. Если Джей Ди Вэнс в эту гонку включится, он, скорее всего, победит. Сейчас много говорят о том, надолго ли укоренятся принесенные Трампом перемены. Аналитики сходятся во мнении, что Трамп искренне настроен на возвращение Штатов к здравому смыслу, к сворачиванию леволиберального безумия и приведению американцев в чувства. Однако он якобы один в поле воин, а против единичной личности выступает слаженная система со множеством институций, которую Трамп не сломит: он уйдет — вернутся в США агентство USAID, 74 гендера и диктат меньшинств. Этот пессимистичный прогноз не учитывает одного — фактора Вэнса.

Фото: Sven Hoppe/dpa / Global Look Press

Американская мечта Применительно к Трампу часто стали употреблять термин «американская мечта». Что очень странно, ведь он не пример того, как хорошего парня выносят наверх трудолюбие и удача. Трамп — из потомственных богачей, капиталистов. Он золотой ребенок. Американская мечта — это карьера его вице-президента Джей Ди Вэнса. Человек, который стал в Америке олицетворением главного мифа, главного культурного паттерна. Это как если бы у нас появился, не знаю, Иванушка Дурачок: рос кое-как, потом всех победил, женился на принцессе, забрал полцарства и начал править. К Вэнсу в Штатах отношение именно такое. Это национальный герой. Я бы уверенно сказала, что настоящим героем в нынешней американской политике выступает вовсе не Дональд Трамп, а Джей Ди Вэнс. Если вы зайдете на YouTube и посмотрите репортажи с мероприятий с участием Вэнса, увидите тысячи комментариев в стиле: «Наконец власть получили думающие парни», «Джей Ди — наш будущий президент».

Фото: SAUL LOEB/Keystone Press Agency / Global Look Press

Почему он стал героем? Потому что, в отличие от Трампа, выбрался из самых низов. Вэнс происходит из семьи белых маргинализированных рабочих из района Аппалачи, в Штатах их называют hillbillies, «хиллбилли» — «парни с холмов». Это разновидность white trash, «белого мусора» — прекрасно занятого и спившегося пролетариата Хиллбилли — сниженная вариация этой категории американцев. Они плохо образованы, криминализированы, они недоверчивы, живут на пособия и практически не имеют доступа к здравоохранению. Среда Вэнсов — это матерящиеся и рыгающие бесформенные толстяки, которые питаются картошкой фри, дают младенцам колу и беспорядочно рожают. Можете себе представить, как американцы относятся к человеку, который сумел выбраться из этой среды, получить образование и стать вице-президентом? В Штатах Вэнс сродни Спайдермену, у него и амплуа такое. При Трампе он постоянно летает по местам стихийных бедствий и успокаивает простой народ. Ему верят, потому что он точно знает, что нужно делать.

Он знает, как помочь беднякам, которые потеряли дома при урагане, он вовремя вспоминает, что в сгоревших виллах богачей в Лос-Анджелесе была оставшаяся на улице прислуга. Он знает, во сколько обходятся американцам микрокредиты, как отоваривают талоны на еду. Он работал в супермаркете, грузчиком кафельной плитки. Он водил мать к наркологу, он пережил череду отчимов. Его опыт крайне близок опыту простых белых американцев.

К тому же Вэнс отслужил четыре года в морской пехоте, был в Ираке. Правда, там он занимался связями с общественностью, но ведь не виноват, что его поставили на такую работу? Курс морского пехотинца Вэнс прошел, он вдвойне герой для Америки.

Фото: Sven Hoppe/dpa / Global Look Press

Американская реальность Любовь американцев к Вэнсу сама по себе, даже вне контекста его политической деятельности, достойна внимания. Джей Ди Вэнс стал известен в Америке в 2016 году, когда выпустил автобиографическую книгу «Элегия хиллбилли» о своем детстве, юности, семье и о том, как он выбирался со дна. В этой книге Вэнс честно описал белую необразованную Америку, которая растерялась в новой реальности. Его мать в девять месяцев попыталась дать Вэнсу колу, почти все его родственники и друзья — сиблинги, то есть дети одной матери от разных отцов. Вэнс описывает среду, где женщины грубы, толсты, уродливы, выпивают, при этом постоянно состоят в связи с мужчинами, рожают от них детей и записывают их на разные мужские фамилии. В этой Америке мужчины крайне неразборчивы в выборе женщин, но готовы ради них на благородство.

Там соседи крадут друг у друга велосипеды и просят деньги на наркоту. Сначала они пили, а потом пересели на рецептурные наркотики. Хиллбилли — едва ли не главные жертвы наркоэпидемии фармпрепаратов. Мать Вэнса тоже стала наркоманкой. И тоже приводила в дом разных мужчин.

Она пыталась убить Вэнса на большой скорости на машине, за это попадала под суд. И она тоже принимала наркотики. В старших классах Вэнс уехал к бабушке, чтобы не жить со случайными отчимами и не видеть мать в наркоопьянении.

Фото: Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency / Global Look Press

Глупые, не дерзающие, не понимающие ценности образования, порой в прямом смысле не умеющие даже читать, не знающие этики, рожающие от мимолетных связей, пьющие, сидящие на игле, крадущие друг у друга велосипеды. Это Америка, которую мы не видим. Такую Америку США тщательно скрывают. Это изнанка, какую не принято показывать внешнему миру, особенно если у твоего правительства глобальные амбиции. Неудобная и страшная Америка. Вэнс — человек, который вынес ее на обсуждение. Он тот, кто выметает сор из избы.

Фото: Ty O’Neil/Keystone Press Agency / Global Look Press

Удивительно, но американцы не разозлились на Джей Ди Вэнса. Не прокляли его. Не выговаривали за очернение. В том, как Штаты отреагировали на книгу о «белом мусоре» с Аппалачей, видна национальная черта американцев: они могут смотреть на себя со стороны. Книга Вэнса стала бестселлером именно среди того самого «белого мусора». Он заставил белых необразованных маргиналов посмотреть на себя как на социальную проблему. И проснулся знаменитым.

Фото: Ty O’Neil/Keystone Press Agency / Global Look Press

Суперзвезда Книга «Элегия хиллбилли» стала бестселлером. В 2020 году по ней сняли художественный фильм, такой же правдивый и жесткий, фильм стал хитом. Американцы с интересом смотрели на свой портрет, написанный таким же, как они, парнем, которому хватило сил и ума выбраться из этой среды. В 2022 году Вэнс избрался сенатором от штата Огайо, на тот момент имел славу публициста, литератора, социального журналиста, который много лет занимался изучением феномена маргинальной белой Америки. За это его полюбили и выбрали.

За жесткий, трезвый и честный взгляд на свою среду. Вэнс не просто образец американской мечты. Он еще и образец жесткости, трезвости. Заметьте, что Америка проголосовала за связку «Трамп — Вэнс» уже после того, как узнала, что вице-президент жестко прошелся по своей матери, которая позже поддержала его на выдвижении.

Вэнс описал мать беспощадно, для этого нужна большая человеческая жесткость. Чтобы мать смогла такое понять и простить, необходима большая мудрость. Очевидно, американцы сочли Вэнса достойным, чтобы простить ему жесткость и даже жестокость, с какой он описал собственную семью и страну. Он сказал американцам в лицо все самое неприятное о них, что только можно сказать. И его приняли, полюбили! Это очень важно.

Фото: Global Look Press

Этот политик может позволить себе непопулярные решение — вероятность, что его поймут, высока. Множество политиков моментально выбывают из гонки, совершив один-единственный проступок. И никто не знает, что конкретно избиратель не сможет простить кандидатам на высокие посты. Про Вэнса мы знаем, что именно американцы уже ему простили — беспощадность, с которой он их описал. Это значит, что куда мелкие огрехи избиратель простит такому политику безоговорочно.

Фото: Global Look Press

Не упустить шанс Шанс, что Вэнса выберут президентом, если он пойдет на выборы, высок. Он не только популярен сейчас как дельный политик, знающий нужды простого народа и в прямом смысле разговаривающий с ним на одном языке, со специфическим провинциальным говором, который так и не смог вытравить. Вэнс имеет и не политическую известность: он суперзвезда, его даже играли в кино, а сыгравший Вэнса актер тоже стал звездой. Если искать аналогии среди уже состоявшихся президентов США, можно сказать, что неполитическая популярность Вэнса выше, чем была у Рейгана, когда тот решил баллотироваться.

Мы явно недооцениваем фигуру этого политика. Америку вряд ли поглотит в ближайшие годы Мировой океан. Она останется нашим конкурентом и, возможно, основной проблемой.

Крайне недальновидно упускать из виду человека, который имеет огромные шансы возглавить США. Есть уникальная возможность уже сейчас изучить его. Упускать эту возможность глупо, тем более что Вэнс сам рассказал о себе все. И не только о себе, но и о том, какой он видит свою Америку.

Фото: Global Look Press

России повезло: второе лицо государства, которое пытается нас переиграть, успел исчерпывающе рассказать о себе еще до того, как пришел в большую политику. Грех этим не воспользоваться. Если наши политики и крупный бизнес хотят выстраивать с США действительно продуктивные отношения, стоит для начала прочитать книгу заместителя Дональда Трампа. Лишним не будет, даже если Джей Ди Вэнс не станет будущем президентом США. Он уже вице-президент, уже популярен и влиятелен. Про Трампа мы все уже знаем. Чтобы лучше понять Америку, нужно изучать Вэнса.