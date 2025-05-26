В США назвали имя вероятного преемника Трампа

Дональд Трамп-младший может быть одним из семи возможных кандидатов на пост следующего американского президента от партии республиканцев. Новые выборы состоятся в 2028 году. Об этом сообщило издание The Hill .

«Старший сын [Дональда] Трампа, выступая на Катарском экономическом форуме, спровоцировал слухи о том, что у него могут быть президентские амбиции», — процитировала заявление журналистов газета «Известия».

О вероятном участии Трампа-младшего в выборах заговорили после его ответа на соответствующий вопрос. Он не исключил, что в будущем захочет стать президентом.

Также в список вероятных претендентов вошли вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, а также губернаторы штатов Флорида, Джорджия и Вирджиния.

Ранее политолог-американист Константин Блохин проанализировал перспективы участия нынешнего американского лидера Дональда Трампа в следующих выборах. По его словам, республиканцу придется преодолеть серьезный политический барьер, чтобы иметь шансы на выдвижение.