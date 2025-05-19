Президент России Владимир Путин вечером 19 мая созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом. Главы государств разговаривали чуть более двух часов и уже выступили с заявлениями для прессы. Основной темой беседы была Украина. Об этом и других вопросах, которые обсудили стороны, — в материале 360.ru.

Главное из речи Путина после беседы с Трампом Путин вышел к журналистам сразу после звонка. Президент назвал разговор с главой Белого дома содержательным, откровенным и весьма полезным. «Прежде всего, я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, еще в 2022 году», — сказал он. И Трамп, и Путин высказались насчет прекращения боевых действий и перемирия. Российский лидер напомнил, что страна выступает за мирное урегулирование украинского кризиса.

Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру. Владимир Путин президент России

Путин добавил, что Россия готова работать над меморандумом о возможном мирном договоре, в котором определят ряд позиций — принципы урегулирования, сроки заключения соглашения и условия прекращения огня. «Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути», — обратил внимание президент.

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Он выразил надежду, что стремление к миру будет взаимным и максимальным, а стороны найдут устраивающие всех компромиссы.

При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса. Владимир Путин

Что сказал Трамп о переговорах с президентом России Трамп поделился впечатлениями от диалога практически параллельно с Путиным в излюбленной манере — написал пост в Truth Social. Он тоже счел беседу хорошей и тут же анонсировал начало немедленных переговоров между Россией и Украиной. «Условия будут обсуждаться этими двумя сторонами, как только и может быть, поскольку они знают детали переговоров, никому более не известные», — заявил американский лидер. Глава Белого дома добавил, что Россия планирует наладить торговлю с США после завершения украинского кризиса, на что Трамп, безусловно, согласен.

Потенциал у России безграничен. Также и Украина может извлечь большую выгоду от торговли в процессе восстановления страны. Дональд Трамп президент США

Местом российско-украинских переговоров, допустил глава Соединенных Штатов, может стать Ватикан. Заинтересованность в этом выразил папа римский Лев XIV.

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine / www.globallookpress.com

Почему Путин не говорил ни о каких сроках Политический советник и политический психолог Сергей Маркелов в беседе с 360.ru отметил, что в переговорах появилось новое слово — и это самое важное, поскольку с ним пришел и новый смысл. «Меморандум — это ключевое слово. <…> Мы уходим от ковбойско-политического американского стиля в виде сделки, взаимных интересов — всякой бизнес-лексики. И появляется все больше слов из языка дипломатии, политических», — сказал он. Путин, пояснил специалист, чаще прибегает к классическому политическому языку в разрешении конфликта при переговорном процессе. И упомянутый им меморандум означает, что формируется нечто более четкое, чем просто какой-либо договор.

Будет более детально проговорен последовательный процесс того, как будет идти дорога к миру. Скорее всего, следом появятся слова «Мы ждем дорожную карту». То, по каким пунктам мы пойдем в переговорах с Украиной, роль мирового сообщества во всех этих пунктах, что они гарантируют. Сергей Маркелов политический советник

Российский лидер, добавил собеседник 360.ru, начал возвращать все процессы в сторону дипломатическо-политического сценария решения конфликта. Никаких сроков при этом Путин фиксировать не станет, потому как они тоже означают бизнес-подход к политике. «Наш президент не принимает бизнес-подход, сроки, дедлайны — все очень сложно и запутанно. <…> Путин сознательно уходит от всех жестких сроков, <…> переводит „немедленно и любой ценой“, трамповские 24 часа и 30 суток в процесс», — пояснил он. Президент, подчеркнул Маркелов, показал, что Россия встала на путь к миру, он сложный, с множеством станций и нюансов, с которыми нужно вести солидную дипломатическую работу.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Какие темы обсудили Путин и Трамп 19 мая Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что лидеры двух стран общались во взаимоуважительном ключе. «Что отражает характер личных отношений, сложившихся между нашим президентом и Трампом», — подчеркнул он в беседе с журналистами. По словам Ушакова, случаи, когда оба президента не хотят класть трубку при беседе такой продолжительности, довольно редки.

Это был откровенный и конструктивный разговор. <…> Он начался с того, что наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже 11 его внука. <…> Они обращались [друг к другу] Дональд и Владимир. Юрий Ушаков помощник президента России

Помощник главы государства подчеркнул, что Трамп и Путин сразу же приступили к обсуждению главной темы — урегулирования конфликта на Украине. Нюансов, добавил Ушаков, было много, в том числе довольно интересных. Президенты России и США также говорили о нормализации двусторонних отношений и условились обменяться заключенными в формате «девять на девять».

Фото: Molly Riley/White House / www.globallookpress.com

«Трамп довольно-таки эмоционально высказывался о перспективах этих отношений. Он неоднократно подчеркивал, что выступает за взаимовыгодные отношения с Россией, учитывая ее роль в мире и место, которое она занимает в экономике», — обратил он внимание.

Будущее российско-американского сотрудничества, сказал Ушаков, глава Белого дома назвал впечатляющим.

Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров для Америки на торгово-экономическом направлении. Юрий Ушаков

Президенты также обсудили международные проблемы, в том числе визит Трампа на Ближний Восток, договорились продолжить диалог по всем вопросам, включая украинский, и встретиться лично. «Но для этого нужно создать необходимые предпосылки, и оба президента согласны с тем, что такая встреча должна быть хорошо и всесторонне подготовлена», — заключил помощник российского лидера.