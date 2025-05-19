Трамп: Россия и Украина немедленно начнут переговоры по прекращению огня

Разговор с президентом России Владимиров Путиным прошел очень хорошо. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта», — отметил он.

Трамп написал, что российская и украинская стороны должны будут согласовать условия, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые никому не доступны.

Сразу после разговора с Путиным Трамп сообщил об итогах беседы президенту Владимиру Зеленскому, главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, лидеру Франции Эммануэлю Макрону и другим западным союзниками Украины.

Также американский лидер заявил о заинтересованности Ватикана принять переговоры между участниками конфликта.

Путин, в свою очередь, заявил Трампу о готовности России работать с украинской стороной по созданию меморандума для будущего мирного договора с определением позиций сроков и принципов урегулирования.