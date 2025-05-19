«Переговоры начнут немедленно». Трамп — о беседе с Путиным
Трамп: Россия и Украина немедленно начнут переговоры по прекращению огня
«Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта», — отметил он.
Трамп написал, что российская и украинская стороны должны будут согласовать условия, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые никому не доступны.
Сразу после разговора с Путиным Трамп сообщил об итогах беседы президенту Владимиру Зеленскому, главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, лидеру Франции Эммануэлю Макрону и другим западным союзниками Украины.
Также американский лидер заявил о заинтересованности Ватикана принять переговоры между участниками конфликта.
Путин, в свою очередь, заявил Трампу о готовности России работать с украинской стороной по созданию меморандума для будущего мирного договора с определением позиций сроков и принципов урегулирования.