Прагматик против суицидников. О чем четыре часа говорили Орбан и Путин

Орбан в очередной раз приехал в Москву, за что на Западе его заклеймили саботажником и бунтарем. Пресса взбесилась, обвиняя венгерского премьера чуть ли не в развале ЕС, а европейские лидеры открестились от коллеги. О чем четыре часа российский президент разговаривал с руководителем одной из стран Евросоюза и НАТО — в материале 360.ru.

Четыре часа переговоров В приветственной речи Путин отметил давнее знакомство с Орбаном, и признал его прагматизм и заботу об интересах своих страны и народа. «Наши взгляды на какие-то вещи, в том числе по международной повестке, могут не совпадать иногда. Но, во всяком случае, у нас сложилась такая атмосфера, которая позволяет нам откровенно разговаривать, обсуждать любые вопросы. Это дает нам возможность не только разговаривать, но и искать решения любых проблем», — сказал российский лидер. Также Путин указал на взвешенную позицию Венгрии по украинскому конфликту. Орбан ответил, что у Венгрии — суверенный курс внешней политики. «Мы последовательны в нашей линии на российском направлении, между нами действует сотрудничество в важных областях — мы не поддались на внешнее давление и не прекратили взаимодействие ни в одной из этих важных областей», — подчеркнул венгерский премьер-министр.

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com

Россию он отметил как надежного поставщика, обеспечивающего энергобезопасность Венгрии. Орбан добавил, что венгры заинтересованы в «поддержании энергодиалога» с Россией. Венгерский лидер отметил, что украинский конфликт ведет к экономическим потерям и его страна заинтересована в мире. Орбан подтвердил, что Венгрия готова предоставить площадку для переговоров России и США. Путин не исключил такую вероятность. О чем говорили лидеры двух стран после протокольной части, неизвестно. По информации журналиста кремлевского пула Александра Юнашева, к закрытой части переговоров Путина и Орбана присоединился глава «Росатома» Алексей Лихачев. После встречи Путин проводил венгерского коллегу до автомобиля. Лидеры попрощались и подали руки, стоя на крыльце.

Почему для Орбана важно провести переговоры США и России в Будапеште С символической точки зрения, Будапешт идеально подходит в качестве места проведения российско-украинских переговоров, заявил в беседе с 360.ru кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

По логике вещей, урегулирование европейского конфликта должно осуществляться на территории Европы. Будапешт мог бы стать своеобразной «точкой сборки» новой архитектуры безопасности в системе отношений между Россией и НАТО. Павел Фельдман кандидат политических наук

Венгерский премьер может сыграть роль дополнительного канала коммуникаций с Соединенными Штатами благодаря хорошим отношениям с президентом Дональдом Трампом, отметил собеседник 360.ru и добавил, что Обран чуть ли не больше других европейских лидеров заинтересован в завершении вооруженного конфликта в соседней стране.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Причина такой вовлеченности — предстоящие в Венгрии парламентские выборы. По мнению политолога, они для Орбана будут непростыми, поэтому он старается заручиться поддержкой США и России, ведь в Брюсселе он находится в оппозиции к правящей элите. «Проведение мирных переговоров в Будапеште потенциально может повысить его электоральные шансы, ведь это укрепит международный авторитет Венгрии», — отметил Фельдман. Однако Украина категорически не хочет проводить переговоры на венгерской территории. «Подконтрольные киевскому режиму пропагандистские ресурсы на протяжении четырех лет упорно занимаются очернением фигуры Орбана и дискредитацией его многовекторного курса. Однако если Трамп потребует провести переговоры именно в Будапеште, Зеленский будет вынужден подчиниться», — отметил собеседник 360.ru.

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Венгерский прагматизм против европейского суицида Евросоюз относится к Виктору Орбану как к «отступнику», завил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» доктор политических наук, завкафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук. Он отметил, что вероятность того, что венгерский премьер сможет оказать воздействие на европейских лидеров в вопросе урегулирования украинского вопроса очень мала. «Орбан давно считается отступником от общеевропейской политической линии, его рассматривают как человека, который тормозит все европейские инициативы по давлению на Россию, считают, что он подыгрывает Трампу. <…> Сам факт, что Венгрия не отказывается от российских энергоносителей, <…> идет вразрез с линией ЕС. Вряд ли после того, как он вернется из России, позиция Европы поменяется», — выразил мнение Демчук.

Также Орбан заинтересован в урегулировании украинского конфликта, так как не придерживается суицидальной политики, как Германия, отметил в эфире Радио Sputnik директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Для Венгрии отсутствие дешевой российской энергии будет означать если не экономический коллапс, то очень серьезное экономическое поражение», — подчеркнул Данилин.

Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Саботажник бросил вызов: западная пресса лютует Западная пресса не преминула отреагировать на такой вопиющий, по их мнению, факт — переговоры с подсанкционным Путиным. Тональность публикаций в основном негативная, на Западе восприняли визит Орбана как саботаж единства Евросоюза. Британская телерадиокомпания «Би-би-си» заявила, что поездкой в Москву Орбан снова бросил вызов партнерам по ЕС. «Орбана считают одним из ближайших союзников Путина в Европе. Он неоднократно вызывал гнев у партнеров по НАТО и Евросоюзу тем, что подрывал их единство в вопросах против России», — отметили авторы материала. По мнению издания, Венгрия пользуется любой возможностью, чтобы отстоять импорт российской нефти, несмотря на давление Евросоюза. Такого же мнения придерживается агентство Bloomberg. Чтобы заполучить российские энергоактивы, Орбан прилагает усилия, чтобы послужить посредником для урегулирования украинского конфликта. А его визит пришелся в аккурат в разгар мирной кампании Трампа. В Bloomberg также привели высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Он заявил, что Орбан отправился на встречу с Путиным без европейского мандата и согласования с партнерами по Евросоюзу.

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com

Британская газета The Guardian заявила, что поездка Орбана в Москву в очередной раз показала тесные взаимоотношения лидеров Венгрии и России. В издании отметили, что Путин похвалил сбалансированную позицию венгерского премьера в украинском вопросе. Также газета подчеркнула стремление Орбана сохранить Россию в роли поставщика энергоресурсов, несмотря на противодействие Европы. Издание выразило беспокойство, что предложение Венгрии в качестве площадки для переговоров России и США поставит Евросоюз в невыгодное положение, подрывающее официальную линию по поддержке Украины. В газете резюмировали, что встреча Орбана с Путиным вызовет недовольство в Евросоюзе. Euronews в материале о визите Орбана в Москву подчеркнул, что позиция венгерского премьера отвергается большинством европейских лидеров. Они увидели во встрече Орбана и Путина угрозу сплоченности ЕС. Balkan Insight заявил, что стремление Венгрии обеспечить поставки энергоресурсов из России на следующий год идет вразрез с политикой ЕС по полному прекращению импорта российского топлива. По словам автора материала, Орбан своим визитом поставил Европу в проигрыш. Западная пресса единодушно признала визит Орбана к Путину фактором дестабилизации Евросоюза. Из их публикаций следует, что Венгрия выигрывает за счет прагматизма, а Европа проигрывает из-за неспособности консолидировать позиции.