Путин допустил встречу с Трампом в Будапеште

Переговоры между российской и американской стороной могут привести к саммиту между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Будапеште. Об этом заявил российский президент на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

«Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду тоже этому очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность оказать содействие», — сказал Путин.

Также он отметил, что идея встретиться в венгерской столице принадлежала Трампу.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что стороны согласовали визит в Москву американского спецпосланника Стива Уиткоффа. Представителя Трампа вместе с другими делегатами ждут в Кремле на следующей неделе.