Орбан прибыл в Москву на встречу с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Журналисты «Известий» запечатлели на Киевском шоссе кортеж, в составе которого есть автомобиль Aurus с российскими номерами и венгерским флагом на капоте.

Кремль опубликовал кадры перед встречей. На них можно заметить и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, о чем-то разговаривающего с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее сам Орбан сообщал, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным поставки нефти и газа, а также урегулирование украинского кризиса.

Это уже не первый приезд премьера Венгрии в Москву после начала СВО. В июле прошлого года Орбан уже посещал Кремль. Тогда он обсуждал с российской стороной урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности Европы.