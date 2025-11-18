Сегодня 04:11 Новая пандемия, войны и конец света. Что предсказал Нострадамус на конец 2025 года 0 0 0 Фото: IMAGO/Ales Utouka/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Мир

Великобритания

Катастрофы

Болезни

Войны

Запад

Франция

Космос

Климат

Легендарный французский провидец Нострадамус в своих катренах предсказал серию глобальных катастроф для 2025 года. Мир ждут жестокие войны, падение метеоритов и не только. Действительно ли он заглянул на столетия вперед или же толкователи ошибаются?

Возвращение чумы и жестокие войны в Англии Журналистка Эмилия Рэндалл в статье для Mirror написала, ссылаясь на «Британскую энциклопедию», что Нострадамус предсказал Англии в 2025 году столкновение с двойной угрозой — жестокими войнами и возвращением древней чумы.

Королевство будет охвачено столь жестокими войнами, что враги появятся как внутри страны, так и за ее пределами. Из прошлого возвращается великая чума, и нет врага более смертоносного под небесами. Нострадамус

Кроме того, французский астролог предсказывал конец «долгой войны», под которой, как многие считают, подразумевается украинский конфликт.

Что касается слов о появлении древней чумы, но, возможно, может вернуться заболевание, которое считалось ранее побежденным или взятым под контроль. Причина его появления не указывается, но это может произойти из-за путешествий людей по миру, климатических изменений или биотерроризма.

Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Новая валюта и экономический кризис В катренах французского астролога упоминается, пусть и довольно туманно, экономический кризис из-за длительного военного конфликта. Неизвестно, между какими странами он возникнет, но в итоге их армии истощатся и денег для солдат не останется. «Вместо золота и серебра они будут чеканить кожаные монеты, галльскую медь и полумесяц», — писал Нострадамус.

Падение метеорита и конец света Нострадамус заявлял о появлении огненного шара из космоса, который врежется в Землю и уничтожит все живое на планете. Стоит ли строить планы на Новый год — решайте сами.

Из космоса поднимется огненный шар, предвестник судьбы, мир умоляет. Наука и судьба в космическом танце, судьба Земли, второй шанс. Нострадамус

Неизвестно, насколько готовы земляне к подобным событиям, возможно ли предотвратить такую катастрофу с имеющимися передовыми технологиями. Столкновение великих держав В катренах затрагивается и геополитика. Астролог предрек, что «великие державы столкнутся» и западные страны утратят влияние. «Ослабление западных государств и возникновение новых мировых лидеров», — писал Нострадамус. Приход к власти «водного лидера» Провидец предсказал катастрофу в бассейне Амазонки и появление таинственного лидера, который создаст «водную империю».

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Galyna Andrushk / www.globallookpress.com

Поэтические строки Нострадамуса в реальности могут означать, что в этом регионе начнутся наводнения и появится новый центр силы. «Водная империя» может представлять собой или нацию, или структуру, которая получит влияние благодаря изменениям климата. Как тут не вспомнить фильм «Водный мир» 1995 года, когда после таяния ледников весь мир оказался под водой, а оставшиеся в живых люди выживали в плавучих городах? Верить ли пророчествам Нострадамуса? Эксперт-экстрасенс Джоан Джонс из Trusted Psychics призвал не поддаваться панике из-за трактовок катренов Нострадамуса на конец 2025 года. Он напомнил, что французский провидец писал метафорическим языком и загадками. Реакция на его катрены интересна тем, что она говорит о нынешних людях. Джонс отметил, что многие пророчества Нострадамуса подгоняли задним числом под «актуальные страхи эпохи». Паника современников, как он считает, больше говорит о коллективной тревожности, чем о предсказаниях астролога.