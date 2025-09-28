Сегодня 03:04 Третья мировая война начнется под водой. Предсказание «живого Нострадамуса» 0 0 0 Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press / www.globallookpress.com Интересное

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, предсказавший вспышку COVID-19 и смерть королевы Елизаветы II, сделал новое предупреждение. Третья мировая война перешла в разряд неизбежностей и начнется под водой. 360.ru разобрался в прогнозах «живого Нострадамуса».

Сбывшиеся предсказания Атоса Саломе Не верить Саломе нет оснований. Кроме пандемии, смерти британской королевы и покупки миллиардером Илоном Маском соцсети Twitter сбылись три его предсказания на 2024 год. В сентябре над Филиппинами, китайской провинцией Хайнань и северным Вьетнамом прошел тропический шторм «Энтен», известный также как тайфун «Яги». Бразилец предупредил, что сильные потоки воздуха приведут к большим разрушениям в Азии. Так и случилось — скорость ветра превысила 93 мили в час, что привело к наводнениям и оползням. Почти 900 человек погибли, 2279 получили травмы.

«Я говорил, что подобные события будут происходить чаще и в более тяжелых условиях. И, судя по наблюдаемым в этом году стихийным бедствиям, я был прав», — сказал экстрасенс. Другое пророчество касалось событий в космосе. В июле Саломе заявил, что НАСА неожиданно обнаружит распавшийся в атмосфере над Филиппинами астероид. В сентябре Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства действительно объявило об обнаружении астероида под названием «Бог хаоса», который должен был войти в зону столкновения с Землей к ноябрю.

Я заметил, что в ряде случаев мои предсказания присваиваются другими людьми, не ясновидящими и не экспертами по паранормальным явлениям, которые выдают себя за авторов этих идей. Атос Саломе Экстрасенс

Третьим «живой Нострадамус» предсказал создание технологии виртуальной реальности, которая позволит людям испытать паранормальный опыт. Когда корпорация Apple презентовала гарнитуру Vision Pro, стало ясно, что пророчество сбылось. «Это не просто предсказание. Это происходит с выходом Hauntify, приложения смешанной реальности, которое воздействует на сенсоры страха пользователя, создавая паранормальный опыт», — сказал Саломе. Третья мировая война Саломе долгие годы предупреждал об угрозе третьей мировой войны. Он уверен, что теперь глобальный конфликт перестал быть гипотетическим, а превратился в неотвратимую реальность.

«По мере того, как Китай наращивает военную мощь, а Соединенные Штаты и их союзники напрягают военные мускулы в Тихоокеанском регионе, ситуация становится все более нестабильной», — предупредил он. По мнению провидца, сработает принцип домино — череда отдельных событий приведет к глобальной катастрофе. Причиной станут территориальные споры. Война под водой: глобальная кибератака Все произойдет не на земле или в космосе, а под водой. Конфликт разразится из-за какого-то неожиданного события или катастрофической кибератаки. «Сегодня мы живем в эпоху гибридной войны, где уничтожение интернет-кабеля может иметь столь же разрушительные последствия, как и военное нападение», — предупредил он. История уже показала, что серьезные конфликты могут начинаться с, казалось бы, отдельных событий. Предвестником третьей мировой войны стало повреждение кабеля в Балтийском море.

Дело в том, что подводные кабели являются основой современной коммуникационной инфраструктуры. Их повреждение приведет к цифровым сбоям. На первых порах сбой ограничится отключением связи, интернета и банковских переводов. Затем телекоммуникационный коллапс поставит под угрозу военный потенциал и вызовет серьезную экономическую нестабильность. «В настоящее время существует некая группа, которая может провести синхронизированную операцию против космических и морских систем связи, чтобы разрушить военные системы сверхдержав и привести сверхдержавы в смятение», — заявил прорицатель. Еще одну угрозу он увидел в развитии систем противоспутникового оружия (ASAT). Применение управляемых электромагнитных импульсов спровоцирует события, способные вывести из строя гражданские и военные системы и разжечь войну неопределенного масштаба.