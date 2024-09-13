Непредсказуемый Трамп обещал не пускать Украину в НАТО. Сможет ли он этого добиться?

План кандидата в президенты США Дональда Трампа, как оказалось, подразумевает отказ Украины от вступления в НАТО. Политолог и член экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева в беседе с 360.ru назвала предложения американского политика привлекательным популизмом и допустила, что в будущем он может перейти к более жестким мерам.

«План Трампа действительно выглядит привлекательным в некоторых аспектах, но, думаю, что по своей сути является популизмом и вряд ли будет реализован», — отметила она.

Прокофьева добавила, что, во-первых, политику нужно заручиться поддержкой внутри страны, что не очень просто. В пример она привела недавнюю инициативу представителей Республиканкой партии о том, чтобы разрешить Украине бить американскими ракетами вглубь России.

«Второй момент: не факт, что Россия и Украина заинтересованы в том, чтобы останавливать действия на текущей линии демаркации. И даже если эта передышка состоится, то, скорее всего, продлится не такое долгое время», — допустила политолог.