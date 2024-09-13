Непредсказуемый Трамп обещал не пускать Украину в НАТО. Сможет ли он этого добиться?
Политолог Прокофьева: план Трампа по Украине интересен, но в реализации сложен
План кандидата в президенты США Дональда Трампа, как оказалось, подразумевает отказ Украины от вступления в НАТО. Политолог и член экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева в беседе с 360.ru назвала предложения американского политика привлекательным популизмом и допустила, что в будущем он может перейти к более жестким мерам.
«План Трампа действительно выглядит привлекательным в некоторых аспектах, но, думаю, что по своей сути является популизмом и вряд ли будет реализован», — отметила она.
Прокофьева добавила, что, во-первых, политику нужно заручиться поддержкой внутри страны, что не очень просто. В пример она привела недавнюю инициативу представителей Республиканкой партии о том, чтобы разрешить Украине бить американскими ракетами вглубь России.
«Второй момент: не факт, что Россия и Украина заинтересованы в том, чтобы останавливать действия на текущей линии демаркации. И даже если эта передышка состоится, то, скорее всего, продлится не такое долгое время», — допустила политолог.
Вопрос о принятии Украины в НАТО, подчеркнула собеседница 360.ru, придется согласовывать с союзниками, несмотря на ведущую роль США в альянсе.
Все-таки НАТО много раз последовательно закреплял в своих заявлениях, декларациях, что путь Украины в блок неизбежен. И сейчас откатывать назад будет большим ударом по репутации Североатлантического альянса, которая и так достаточно сомнительна.
Мария Прокофьева
политолог
Сложностей на пути к реализации плана Трампа, обратила она внимание, много. Более того, возможно, кандидату в президенты США не хватит для воплощения его в жизнь политического ресурса, тем более в условиях расколотого общества и множества внутриполитических проблем.
«Если этот план не реализуется, вполне вероятно, что Трамп прибегнет к каким-то более жестким мерам, вплоть до того, что разрешит Украине удары дальнобойным оружием и откроет больше поставок вооружений, то есть прибегнет к эскалации конфликта», — сказала Прокофьева.
Республиканца она назвала непредсказуемым политиком и согласилась с оценкой, которую дал президент России Владимир Путин Камале Харрис.
«Комментарий президента <…> как раз лежит в логике того, что [России] проще работать с той властью в США, которая для нас более предсказуема и более хорошо читается», — заключила собеседница 360.ru.