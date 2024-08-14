Сегодня 15:56 Не хуже, чем у соседа. Какие грузинские уроки стоило бы усвоить гражданам Армении? Писатель Белов: Пашинян ведет Армению кривой дорожкой Грузии образца 2008 года 0 0 0 Фото: Ulf Mauder / Global Look Press Мир

Грузия

Армения

Михаил Саакашвили

Помнится, в прекрасном советском фильме «Мимино» (формально комедии, но мне она никогда таковой не казалась) двое героев — грузин и армянин — постоянно спорят и соревнуются друг с другом, доказывая, что вот у них дома и вода слаще, и кухня вкуснее, и танцы задорнее. В рамках картины спор этот так и остался неразрешенным, да и был ли смысл выявлять в нем победителя, все ведь субъективно.

И тем не менее сам факт соседского соперничества двух закавказских республик режиссер Георгий Данелия показал довольно точно. Тем важнее сегодня понимание того, что в любом соревновании счет можно вести не только победам, но и просчетам. Накануне политсовет правящей нынче партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выступил с заявлением, в котором впервые за 16 лет, прошедших с событий пятидневной войны в августе 2008 года, возложил ответственность за ее развязывание на бывшего президента республики Михаила Саакашвили и его заокеанских покровителей.

Фото: Yuliia Zozulia / Global Look Press

«Большая часть грузинского общества справедливо сомневается в адекватности Саакашвили. Однако факт, что в августе 2008 года авантюрные действия Саакашвили были результатом не его психической неуравновешенности, а итогом указаний извне и хорошо спланированного предательства. Для установления долгосрочного мира и стабильности в стране жизненно важным является устроить публичный правовой процесс, чтобы общество раз и навсегда узнало, кто совершил предательское преступление против нашей страны и народа», — говорится в заявлении. Как мы помним, итогом событий, начавшихся в ночь на 8 августа 2008 года с артиллерийского обстрела грузинскими войсками российских миротворцев и мирных жителей югоосетинской столицы — города Цхинвала, стали поражение грузинской армии, независимость Абхазии и Южной Осетии, а также сжеванный грузинским президентом красный галстук.

Фото: РИА «Новости»

Сам по себе факт признания правды, которая долго замалчивалась и игнорировалась (несмотря на наличие доклада французских наблюдателей, на Западе до сих пор в ходу нарратив, обвиняющий Россию в начале той войны), разумеется, отраден и даже в чем-то сенсационен.

Вот что закон об иноагентах животворящий делает! Кроме того, подобным заявлением Тбилиси сделал еще один важный шаг на пути к нормализации отношений с Москвой. Впрочем, путь предстоит еще очень неблизкий.

Но я вовсе не зря начал свои размышления с воспоминаний о киноиллюстрации армяно-грузинского «соперничества». Дело в том, что прямо сейчас Армения под руководством собственного Саакашвили, имя которому Никол Пашинян, идет по той же кривой дорожке конфликта и конфронтации, на которой Грузия, споткнувшись, сильно расшибла себе лоб 16 лет тому назад.

Фото: РИА «Новости»

И, как мне кажется, в рамках постоянного сравнения «а как там у соседа?» мудрому армянскому народу стоило бы усвоить печальные грузинские уроки и не повторять их ошибок. Впрочем, решать, разумеется, самим гражданам Армении.

Да, и вот еще что. То, что буквально за последние несколько месяцев принятием упомянутого уже закона об иноагентах и вчерашним заявлением властям Грузии удалость продемонстрировать реальные признаки суверенитета, лишний раз доказывает, что та мертвая хватка, с которой Запад некогда держал за горло все молодые демократии стран бывшего СССР, сегодня уже заметно ослабла. В том числе, кстати, и не без нашего участия. И понимание этого не может не радовать.