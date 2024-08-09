Байдена разочаровал закон об иноагентах в Грузии

Байден в письме Зурабишвили выразил разочарование из-за закона об иноагентах

Президент США Джо Байден в письме грузинской коллеге Саломе Зурабишвили выразил разочарование действиями властей страны, принявших закон об иноагентах. Об этом рассказала сама Зурабишвили в соцсетях. Текст привели «Известия» .

«Я разочарован антидемократичными действиями правительства Грузии», — написал Байден.

Он добавил, что грузинский народ продолжает «выражать свое евроатлантическое стремление», и выразил поддержку евроатлантической интеграции страны.

В июле Служба внешней разведки предупреждала, что США с помощью Зурабишвили могут готовить цветную революцию в Грузии и пытаться дискредитировать правящую партию «Грузинская мечта».