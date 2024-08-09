Байдена разочаровал закон об иноагентах в Грузии

Президент США Джо Байден в письме грузинской коллеге Саломе Зурабишвили выразил разочарование действиями властей страны, принявших закон об иноагентах. Об этом рассказала сама Зурабишвили в соцсетях. Текст привели
«Известия».
«Я разочарован антидемократичными действиями правительства Грузии», — написал Байден.
Он добавил, что грузинский народ продолжает «выражать свое евроатлантическое стремление», и выразил поддержку евроатлантической интеграции страны.
В июле
Служба внешней разведки предупреждала, что США с помощью Зурабишвили могут готовить цветную революцию в Грузии и пытаться дискредитировать правящую партию «Грузинская мечта».
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