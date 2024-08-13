В Грузии назвали действия Саакашвили в августе 2008 года предательством

«Грузинская мечта»: Саакашвили в августе 2008 года действовал по указке извне

Фото: РИА «Новости»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в августе 2008 года развязал боевые действия в Южной Осетии по указке из-за рубежа. Об этом сообщила правящая партия «Грузинская мечта», ее заявление привел Первый канал местного телевидения.

«Фактом является то, что авантюрные действия Саакашвили в августе 2008 года были не результатом его психической неуравновешенности, а результатом предательства, заказанного извне и хорошо спланированного», — заявили в партии.

По ее мнению, бывший президент Грузии хорошо отдавал себе отчет в том, что на его действия в Южной Осетии последует ответ России. Партия назвала его поступок самым тяжким предательским преступлением против страны и народа.

Ранее премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что возвращение Саакашвили к власти приведет к открытию второго фронта против России.

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