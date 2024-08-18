Названы семь главных признаков высокого интеллекта

Daily Mail: разговоры с самим собой и ночная жизнь стали признаками высокого IQ

Всемирно признанные гении всегда отличались странными привычками и поведением, которые несвойственны для большей части обычных людей. Проведенные учеными исследования доказали, что все это является признаками высокого интеллекта. О семи главных из них сообщила газета Daily Mail .

Разговоры с самим собой во время выполнения рутинных заданий помогают лучше с ними справиться. Это выяснили американские ученые по итогам проведенной в 2021 году научной работы: участников исследования заставили найти на 20 фотографиях определенный объект за семь секунд. Авторы пришли к выводу, что те, кто рассуждал вслух, выполнили задачу быстрее.

Совы оказались успешнее жаворонков при выполнении когнитивных тестов. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провели в этом году с 26 тысячами участников. Результаты полуночников оказались на 13,5% выше, чем у тех, кто начинает день спозаранку.

Чрезмерная мечтательность и отвлеченность — признак высокого ума и изобретательности, считает профессор психологии из Технологического института Джорджии Эрик Шумахер. Он пояснил, что люди с такой привычкой рассматривают сразу несколько вариантов развития событий при решении поставленных задач. Они набирают больше баллов в тестах на интеллектуальные и творческие способности.

Участников своего исследования Шумахер также отправил на прохождение магнитно-резонансной томографии, которая показала: мозговые системы этих людей работают эффективнее.

Беспорядок на рабочем месте или дома также назвали признаком высокого интеллекта. Автор исследования Кэтлин Вохс заявила, что сторонники хаоса высказывают более креативные и интересные идеи.

Большое количество вопросов и небывалое любопытство — самый частый признак сообразительности. Это означает, что разум пытается понять окружающий мир и накапливает в себе новые знания.

Еще одним признаком высокого интеллекта назвали любовь к одиночеству. Многие гении предпочитали работать вдалеке от окружающих в тишине и покое. Интроверты также склонны к более глубокой проработке информации и к большей части данных относятся критически, предпочитая их проверять.

Последним и одним из главных признаков большого ума стала любовь к чтению. Литература способствует расширению словарного запаса, помогает формулировать новые идеи и рассматривать их с разных точек зрения.

Ранее терапевт и кардиолог Анна Ратникова назвала фастфуд одним из главных нарушителей работы памяти. Она пояснила, что вредные вещества в продуктах сказываются на работе мозга и человек теряет концентрацию и внимание. В качестве полезного рациона она назвала жирные сорта рыбы, а также овощи и орехи.