IT-эксперт Ермаков: когнитивных преимуществ «сов» перед «жаворонками» нет

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, что «совы» демонстрируют более высокие когнитивные способности по сравнению с «жаворонками». В этом усомнился IT-эксперт кафедры киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков, сообщило RuNews24.ru .

На основе наблюдений за своими учениками-киберспортсменами ему не удалось выявить когнитивные преимущества по предпочтению активности в определенное время суток, сообщил сайт «ТСН 24».

При этом для оптимальной организации деятельности хронотип человека нужно все-таки учитывать. Сами киберспортсмены чаще всего «совы», но это объясняется лишь особенностями хобби, отметил Ермаков.