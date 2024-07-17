IT-эксперт Ермаков: когнитивных преимуществ «сов» перед «жаворонками» нет

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, что «совы» демонстрируют более высокие когнитивные способности по сравнению с «жаворонками». В этом усомнился IT-эксперт кафедры киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков, сообщило RuNews24.ru.

На основе наблюдений за своими учениками-киберспортсменами ему не удалось выявить когнитивные преимущества по предпочтению активности в определенное время суток, сообщил сайт «ТСН 24».

При этом для оптимальной организации деятельности хронотип человека нужно все-таки учитывать. Сами киберспортсмены чаще всего «совы», но это объясняется лишь особенностями хобби, отметил Ермаков.

Ядовитые гости атаковали Крым. Кто такие медузы-корнероты и чем они опасны

Попросила не испражняться у дома. Праздновавшие свадьбу подруги избили женщину в Приморье

Проект «Бессмертный полк СВО» оказался мошенническим

Казанский ницшеанец, или Почему они «побивают»

Политический труп или воюющий диктатор? Шесть сценариев будущего Зеленского

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте